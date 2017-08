Fadderuken forblir våt

I KVELD SKJER DET. Det kan på kort sikt se ut til at ondsdag blir ukens beste festdag, med tanke på været. ARKIVFOTO: SESILIE BJØRDAL

Men nyt onsdagen! Værmessig blir det den beste festkvelden.

Deprimerende lesning? Studvest holder deg oppdatert på Bergensværet gjennom fadderuken.

Mandag denne uken var værutsiktene for fadderuken dystre.

Fremdeles kan ikke værvarslerne glede oss noe særlig, utover at det ikke skal regne i kveld.

– Det vil være enkelte byger utover dagen, men det blir oppholdsvær i kveld, sier meteorolog Steinar Skare ved Vervarslinga på Vestlandet.

Temperaturene vil ligge på rundt 16 grader, men vil synke helt ned i 13 grader i morgen.

– Torsdag vil det være opphold tidlig, men det blir regn resten av dagen, sier Skare.

Dermed kan det slås fast at HF- og SV-fakultetet har trukket et noe lengre strå enn de andre, ettersom at de skal på henholdsvis aktivitetsdag og rebusløp i ettermiddag, som er dagen med minst regn.

På fredagen vil det sannsynligvis lette litt opp igjen, men med et par byger i løpet av dagen.

– Men lørdagen blir våt, konkluderer meteorolog Skare.