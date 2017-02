Fantastisk nostalgi fra LA

FOTO: NEF

Ryan Gosling og Emma Stone spiller hverandre gode i den nostalgiske filmen «La La Land».

FILM «La La Land» Regissør: Damien Chazelle Sjanger: musikal

Åpningsscenen i «La La Land» er bombardert med farger midt på en kaotisk motorvei i Los Angeles. Bygningsarbeidere, kelnere, lærere, advokater og annet med fire hjul som ellers måtte befinne seg på veien om morgenkvisten er på vei til sine respektive arbeidsplasser. Dagen er fin og himmelen skyfri, det samme kan ikke sies om trafikkorkens grynting og tuting.

Vi treffer også i denne scenen Sebastian Wilder og Mia Dolan, spilt av Ryan Gosling og Emma Stone. Begge er på vei til jobb, den jobben som skal betale regningene fram til de en dag oppfyller drømmene sine. Knuste og oppfylte drømmer er også filmens tredje hovedkarakter. Los Angeles bestemmer på brutalt vis hva som er det heiteste navnet i byen og hvem som må gi slipp på drømmene. Det er en film om strebere, om folk som ikke gir opp, og det engasjerer noe så voldsomt.

Regissør og manusforfatter Damien Chazelle er en viktig grunn til at filmen er så medrivende. Han tvinnet sammen musikk og film på imponerende vis med «Whiplash», og har med «La La Land» gjort seg mer tilgjengelig for et større publikum. Farten og tempoet er mer eksplosivt, men Chazelle stopper opp i de riktige øyeblikkene. Han gir oss en stund til å se på mørkeblå utsikter, neonbelyste gater og røykfylte pianobarer. Om det høres nostalgisk ut, er det fordi det skal være det. Filmen handler først og fremst om drømmer, og det er tydelig at James Dean og Hollywoods gullalder har bidratt med en god dose inspirasjon.

Det gjør heller ikke filmen dårligere at Gosling og Stone kler hverandre så godt som de gjør. Gosling spiller tydelige karakterer veldig godt, noe han beviser igjen i rollen som jazzpianisten Sebastian Wilder, en sta nostalgiker med et blodseriøst forhold til det han driver med. Stone er om mulig enda bedre som den frustrerte skuespillerinnen Mia Dolan, som på audition etter audition avslås og ydmykes uten å oppnå nevneverdig suksess. Dama virkeliggjør fasaden mange setter opp i møte med fiasko på en utrolig rørende måte.

Så om studiene eller jobben ikke går helt på skinner for tiden, ta turen til kinoen for å se hvordan forargelse over manglende suksess kan være gjenstand for kunst også.