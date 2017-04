Feltkurs med bismak

ARKIVFOTO: INA CAMILLA DAHLE

I Norge er vi veldig heldige som har prinsippet om gratis høyere utdanning. Dessverre er det tilfeller der det som skal skje i teorien ikke gjennomføres i praksis.

Jeg elsker overraskelser. Noe av de beste tingene i livet er når en i kollektivet spontant bestemmer seg for å lage vafler, når man får igjen på skatten, eller når man finner kald restepizza i kjøleskapet dagen derpå. Dette semesteret startet derimot med en litt mindre hyggelig overraskelse for min del: Jeg måtte betale 3100 kroner totalt for å få lov til å ta eksamen i de to fagene jeg tar i år.

Egenandel ved obligatorisk feltkurs ble en sak i Studvest tidligere i år, og Universitetet i Bergen (UiB) startet å ro, ro, ro sin båt. De uttalte nemlig at de hadde fulgt denne praksisen i over 50 år, og at det dermed ikke var noe problem å fortsette. Da det ble påpekt at de juridisk sett ikke hadde lov til denne praksisen, begynte de å spille Tommyball (har ikke tenkt å forklare referansen, dersom du ikke har lest Tommy og Tigern tror jeg ikke vi kan være venner). De forklarte at de tolket regelverket slik at feltkurs gikk under kategorien «undervisning som ikke foregår på campus i en kort periode», og at de derfor hadde lov til å kreve en egenandel.

Misforstå meg rett, jeg har ingenting imot å betale en egenandel. Det å få jobbe med fagene i praksis gir et mye større læringsutbytte enn å sitte i et auditorium med en foreleser som halvveis entusiastisk gjengir ting fra pensumboka. Jeg har også full forståelse for at det er en økonomisk utfordring å sende 50 stykker avgårde for å jobbe i felt i en uke. Det jeg derimot setter spørsmålstegn ved er UiB sin håndtering av denne saken. Så vidt jeg har fått med meg, er det lite som har endret seg, og det virker som om universitetet er forberedt på å fortsette med samme praksis i årene fremover.

Realistlista jobber for retten til gratis utdanning, og for at universitetet i god tid før semesterstart skal informere om ekstraordinære utgifter knyttet til emner. Dette for at studenter skal kunne få tid til å forberede seg økonomisk, og dermed unngår mindre hyggelige overraskelser. Det er lite heldig dersom noen ikke kan gjennomføre et fag ved UiB fordi det er obligatorisk undervisning som krever en egenandel de ikke var forberedt på, og dermed kanskje ikke har muligheten til å betale.

En konkret løsning (som legger opp til handling og ikke bare er tomme ord) vil være å legge informasjon om ekstrakostnader ved obligatorisk aktivitet i emnebeskrivelsen på UiB.no. I tillegg kan det eventuelt være en løsning at feltkursene blir endret fra å være obligatoriske til å være anbefalte der dette er henisktsmessig. Feltkurs og praktisk undervisning er utrolig sentralt i mange emner. Det er derfor viktig at ordningen bevares, uten at det bryter regelverk eller kommer overraskende på studenter med en allerede sårbar økonomi.

Husk å stemme på studentvalg.no!