Feltkursene må bevares

Hvorfor skal HVL tilby en praktisk rettet utdannelse dersom praksisen blir endret og feltkursene står i fare for å ikke bli obligatoriske, men i stedet i verste fall forsvinne?

I de siste ukene har det blitt skrevet flere innlegg i Studvest om Høgskulen på Vestlandet (HVL) sin innkreving av egenandel for obligatoriske studieturer. Det påpekes at HVL og andre utdanningsinstitusjoner bryter med prinsippet om at all offentlig utdanning skal være gratis. I tillegg hevdes det at HVL bryter med fusjonsavtalen som blant annet sier at HVL skal ha landets mest fornøyde studenter.

Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, svarer at høgskolen må endre sin praksis dersom bruk av egenandel på obligatoriske studieturer bryter med Universitets- og høyskoleloven.

Vi har behov for å nyansere denne debatten og er opptatt av at ikke alle studenter og studier ved HVL blir dratt under en og samme kam.

Vi er to tredjeårs bachelorstudenter fra barnehagelærerutdanningen, med fordypning i natur, helse og bevegelse. Vi har vært på flere ekskursjoner hvert år, og det har hele veien vært fokus på å finne billige alternativer, der hver enkelts behov blir ivaretatt. Lærerne har vært gode på å bruke nærmiljøet som undervisningsrom (såkalt «forflyttet undervisning») slik at det ikke blir for dyrt.

Det blir gitt tydelig informasjon i emneplaner og semesterplaner ved studiestart om at vårt studie vil inneholde forflyttet undervisning og ekskursjoner. Her blir vi informert om at studentene selv må dekke reise, kost og losji. Det betales inn materiellpenger ved studiestart som skal dekke bruk av høgskolens fellesutstyr, som for eksempel stormkjøkken, lavvo, kajakker, spader og fiskeutstyr. Disse summene, som høgskolen informerer om i forkant, er etter vår mening overkommelig for enhver student.

På vårt studie blir det også alltid gitt kompensasjonsoppgaver for studenter som ikke har mulighet til å gjennomføre feltkursene. Studentene er selv ansvarlig for å gjennomføre de aktuelle kravene som er gjeldende for hvert feltkurs.

Dette må være et krav i alle praktisk rettede studier – å tilby obligatoriske kompensasjonsoppgaver for ethvert uteblitt feltkurs. God informasjon om feltkurs og medfølgende kostnader, både ved oppstart og fortløpende gjennom studiet, må også kreves av høgskolen. Da er det lettere å planlegge og sette av både tid og penger for det gjeldende kurset.

Videre mener vi at høgskolen bør gå til innkjøp av låneutstyr og større lager av for eksempel ski, soveposer, bekledning og sekker. Dette kan bidra til et lavere og mer overkommelig budsjett for studentene, og vil samsvare med fusjonsavtalens mål om at HVL skal ha landets mest fornøyde studenter.

Slik vi ser det, MÅ feltkursene bli ivaretatt. De opplevelsene vi får på feltkurs bidrar til økt forståelse, læring og utvikling av teori som vi kan bringe med oss videre til barna i barnehagen. Når man får praktiske erfaringer får man opplevelser på nært hold. Disse nære og ekte opplevelsene gir kunnskaper som man kan fortelle og dele videre fordi man bærer dem med i ryggsekken. Opplevelsene gir førstehåndserfaringer som er verdifulle for utviklingen av vår profesjon.

For at HVL skal få landets mest fornøyde studenter og samtidig ivareta verdien av obligatoriske feltkurs er det viktig at høgskolen hører studentenes stemme, og tar inn over seg de ulike sidene av denne debatten. Det er viktig å fremheve det uerstattelige læringsutbyttet som følger med obligatoriske feltkurs!

Ja, det koster litt, men hvordan skal vi barnehagelærerstudenter tilegne oss praktiske ferdigheter og kunnskaper dersom vi ikke får delta på feltkurs?