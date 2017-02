Femti nyanser bedre

Sexy kjærlighet, intriger og en veldisponert spenningsoppbygning gir endelig Fifty Shades-trilogien en sjanse på filmlerretet.

FILM Fifty Shades Darker Regissør: James Foley Sjanger: Drama

Den mye omtalte boktrilogien Fifty Shades, skrevet av Erika Mitchell James, er godt i gang med filmatiseringen – nummer én, «Fifty Shades of Grey», kom ut i 2015, og nå er nummer to, «Fifty Shades Darker», klar til å rulle over kinolerretet. Med både ny regissør og manusforfatter, lå mye til rette for en forbedring, tatt i betraktning det etter min mening skuffende resultatet av forrige film.

Fortsettelsen på kjærlighetshistorien mellom litteraturstudent Anastasia Steel og businessgiganten Christian Grey fortsetter. Etter et brudd som gikk dårlig for dem begge, finner de omsider tilbake til hverandre. Dette viser seg riktignok å være inkludert en god mengde vanskeligheter og intriger. Gamle hemmeligheter kommer for en dag, en ny vanskelig sjef og tidligere elskere setter kjepper i hjulene for det ulike, men stormforelskede paret. Det er likevel ikke bare andre personer som utgjør en trussel; de indre følelsene og minnene fra fortiden forfølger dem begge, og gjensidig tillit viser seg som den virkelige utfordringen.

Filmen i seg selv er veldig enkel og lett å følge. Med vakre scener både fra naturen og fra maskeradeball, supplert med en blanding av klassisk og moderne musikk, blir filmen gjort romantisk og fengende. Det er på mange måter så forseggjort romantisk at det ofte blir for mye. Kostymene, bilene og husene skaper et urealistisk, men stilig glansbilde av et tilsynelatende problemfritt liv med alle verdens muligheter. Klisjéene holder på å renne over, og i de fleste tilfeller var det mulig å forutse neste replikk og hva som skulle skje videre. Dette var heller ikke noe mer enn forventet, tatt i betraktning at historien begynte som en Twilight-inspirert fan fiction.

Mystikk og spenning var med på å opprettholde interessen gjennom hele filmen. Den klassiske hollywood-modellen med presentasjon, opptrapping og klimaks som leder til avslutning er absolutt til stede – hverken original eller nyskapende, men en absolutt oppgradering fra forrige film, som var flat og uten spenningsoppbygging. Det som skiller seg mest ut er BDSM-scenene, som var pirrende, skitne og fine på samme tid.

Det største ankepunktet er fremdeles skuespillerprestasjonene. Kjemien mellom Christian og Anastasia er noe forbedret siden sist, men den merkelige og unaturlige avstanden dem imellom er fremdeles lett å sanse. Dette skyldes nok mest det lite kreative manuset, som ikke overrasker eller utbroderer personlighetene og meningene til skuespillerne i det hele tatt. Birollene gir riktignok et løft til det hele, og persongalleriet viste seg å inneholde flere plot-twists enn forventet.

Dette er en typisk kjærlighetsfilm. Det finnes rom for forbedring på de fleste aspekter, men helhetlig klarer filmen seg forholdsvis bra. Slutten åpner opp for en spennende og mystisk tredje film, som jeg ikke har problemer med å innrømme at jeg har lyst til å se når den tid kommer. Filmen kan anbefales til alle som er forelsket, har kjærlighetssorg eller trenger lett underholdning en fredagskveld. Filmen har også potensiale til en koselig filmkveld dersom en bare skal drikke vin og snakke om sladder, kjærlighet og drama, mens Mr. Grey og Miss Steel gjør det samme i bakgrunnen.