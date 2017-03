Flere unge går for gjenbruksmote

STALLTIPS. Moteentusiast og student Thomas Stave oppfordrer studenter til å holde jeansene sine unna tørketrommelen. FOTO: TORE HAUKE THIESEN.

Ifølge daglig leder på Fretex er studenter stadig mer opptatt av gjenbruk av klær. Mange bruker også apper og andre nettsider for å handle brukte klær til en overkommelig pris.



Thomas Stave studerer medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og har et godt øye for klær og miljø. Å kjøpe brukte klær er noe Stave mener har mange fordeler, og forteller at det er en god blanding av grunner. Hovedtanken er å være miljøvennlig.

– Det er som oftest også billigere å tenke miljø. Men det hender selvfølgelig at fristelsen melder seg og jeg kjøper noe nytt, sier han.

At han har kjøpt litt for mye nye klær i det siste kan Stave innrømme, men mener det også har noe å si at årstidene holder på å skifte.

– Jeg har heldigvis blitt flinkere til å kjøpe basisplagg som jeg kan bruke til mer.

Jan- Erik Knudsen har vært daglig leder på Fretex i fire år, og markedssjef siden 2001. Han forteller om en klar økende andel av unge og studenter som handler hos dem, og som har et ønske om å finne unike gjenbruksplagg.

– Mange går også etter sunne stoffer som ikke bare er laget av plast, og de fleste har nesten utelukkende med seg nett, istedenfor å få plastposer.

Internett som gjenbruksplattform

Administrator og grunnlegger av gruppen «For jenter i Bergen – kjøpe, selge, bytte!» Karoline Alicia Bratland er enig i at å kjøpe brukte klær har blitt en populær trend blant studenter i det siste.

– Å selge brukte klær på nett, gjennom for eksempel vår side, en fin mulighet til å være miljøvennlig med tanke på gjenbruk, og en måte å gjøre det lettere for folk å få tak i klær til en billig penge, sier hun.

I dag har gruppen over 10 000 medlemmer.

Student Stave har finansiert kjøp av klær gjennom å ha en jobb på siden av studiet i tillegg til stipendet. Han har flere tips til hvordan man kan handle miljøvennlig og økonomisk. To av disse er å lage selv, og å handle på nett. En venninne har sydd en jakke til ham, og han har også tatt i bruk gjenbruksappen Tise. Appen gir deg mulighet til å legge ut bilder av klær og tilbehør, og selge de videre til andre som vil benytte seg av gjenbruk til en overkommelig pris. En annen app i samme kategori er Letgo.

– Jeg har solgt og kjøpt litt der. Et annet tips er at når jeg er i utlandet, går jeg nesten utelukkende på vintage fordi det er veldig billig, i tillegg til at man kan finne skjulte skatter som ingen andre har.

– Aldri bruk tørketrommel!

Med en knapp økonomi som student, har Stave klare tanker om hvordan man alltid kan føle seg bra likevel. Det å ha et par favorittplagg mener han er viktig.

– Da kan du bruke de nesten hver dag og style dem forskjellig, sier han.

Stave forteller at han er flink å ta vare på klærne sine, og at dette er noe av det viktigste hvis man skal kunne beholde dem lenge og dermed være miljøvennlig. Han presiserer også at man aldri bør bruke tørketrommel.

– Ikke vask de for mye, spesielt jeans. Frysing fungerer mye bedre, og alle bakteriene blir drept. Hvis du vasker ødelegger du stretch og farge.

FEM TRENDY PÅ HØYDEN

Christine Chute – Sosiologi ved UiB

Hvor ofte kjøper du nye klær?

– Generelt i løpet av et år er det ikke mye når jeg er i Bergen og studerer, men når jeg er hjemme kan det fort bli to tre ganger i måneden kanskje.

Tenker du økonomisk eller miljøvennlig?

– I hovedsak økonomiske grunner. Det er dyrt å være student, og man har ikke så mye å gå på. Jeg tør egentlig ikke å gå på butikker, fordi da blir det ikke så mye penger til mat og andre ting.

Hvordan finansierer du det?

– Hjemme jobber jeg, og føler da at jeg kan unne meg litt.

Har du kjøpt mer eller mindre klær siden du ble student?

– Mindre.

Hvor kjøper du mest?

– Det er de typiske butikkene. Jeg prøver å gå på fretex og liknende noen ganger også, men mest H&M og Bikbok og så videre.

Thor Halvor Straume – Musikk ved Griegakademiet

Hvor ofte kjøper du nye klær?

– Ikke ofte.

Tenker du økonomisk eller miljøvennlig?

– Jeg kjøper bare klær hvis ting blir slitt eller jeg trenger noe spesielt.

Hvordan finansierer du det?

– Det blir de pengene jeg har til rådighet; litt penger fra spillejobber av og til, og når de store stipendene i begynnelsen av semesteret kommer slår man litt på stortromma. Fretex hender, men jeg går alltid veldig målrettet frem når jeg skal kjøpe meg noe.

Har du kjøpt mer eller mindre klær siden du ble student?

– Jeg har aldri kjøpt så veldig mye klær egentlig.

Hvor kjøper du mest?

– Ikke noen spesielle. Jeg går i to butikker og ser etter det jeg trenger, etter det gidder jeg ikke mer.

Anastasia Misey Ko – Utvekslingsstudent fra Spania, studerer journalistikk ved UiB

Hvor ofte kjøper du nye klær?

– Én gang i uken, men det varierer selvfølgelig.

Er det dyrere å kjøpe klær i Norge sammenlignet med Spania?

– Egentlig ikke. Jeg går mye på de store kjedene, og der tror jeg prisene er de samme over hele verden.

Hvordan finansierer du det?

– I fjor hadde jeg stipend, i år har jeg en deltidsjobb i en suvenirbutikk på bryggen.

Har du kjøpt mer eller mindre klær etter du ble student?

– Like mye. Jeg tror ikke det har noe å si om man er student eller ikke når det kommer til hvor mye klær man kjøper.

Hvor kjøper du klærne dine?

– I Bergen kjøper jeg mye på Weekday og Monki, siden disse ikke er i Spania. Ellers er H&M jevnlig besøkt, og når jeg er i Spania kjøper jeg mye vintage der jeg finner det.

Olav Eggestøl – NHH

Hvor ofte kjøper du nye klær?

– Annenhver måned omtrent. Jeg får også mye klær fra kjæresten min i form av gaver.

Tenker du økonomisk eller miljøvennlig?

– Begge deler, tror jeg.

Hvordan finansierer du det?

– Jeg tenker å skaffe meg en deltidsjobb, det hadde jeg før. Da gikk jeg også mye på Fretex og vintage-butikker, men nå fokuserer jeg på å bygge meg opp en basisgarderobe.

Har du kjøpt mer eller mindre klær siden du ble student?

– Mindre.

Hvor kjøper du mest?

– H&M, Lot 333 og Pepper. Jeg liker veldig godt merket Norse.

Mari Rossbach Thuen – Fransk og kjønnsstudier ved UiB

Hvor ofte kjøper du nye klær?

– Kanskje et plagg i måneden. Inkludert sko, undertøy og alt annet tilbehør.

Tenker du økonomisk eller miljøvennlig?

– Grunnen til at jeg går på vintage butikker er en blanding av miljøvennlige og økonomiske grunner, i tillegg til at man finner spennende og unike ting der.

Hvordan finansierer du det?

– Hvis jeg har penger til overs og finner noe fint, hender det at jeg kjøper det. Ellers vet jeg hva jeg trenger og sparer opp penger til dette formålet. Jeg kan ikke akkurat «go wild» når jeg ikke jobber for øyeblikket. Jeg har nettopp flyttet til Bergen, og før dette bodde jeg i Stockholm og Paris hvor utvalget vintagemessig er veldig mye bedre enn i Bergen. Spesielt i Paris er det veldig mye fint og billig; jeg kjøper bare billige klær.

Har du kjøpt mer eller mindre klær siden du ble student?

– Mindre. Jeg har blitt mer kresen og tenker meg mer om når jeg skal kjøpe noe. Å ha masse klær når man skal flytte mye rundt er veldig upraktisk.

Hvor kjøper du mest?

– Weekday, Monki, H&M Trend, Second Love og Tennis for sko. Fretex en gang i blant.