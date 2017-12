– Studenters psykiske helse har vært en viktig prioritering og kampsak for studenter i Bergen i mange år, sier Mia Milde, leder av Velferdstinget Vest.

Tidligere har Velferdstinget tatt til orde for å øke semesteravgiften for å kunne øke det psykiske helsetilbudet.

Nå kan det se ut til at pengene kommer fra et annet sted. I kommunestyret er det nå flertall for å gi 500.000 kroner fra kommunebudsjettet til studentsamskipnadens arbeid for studenters psykiske helse.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som sist ble utgitt i 2014, viser at hver femte student rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager.

– Dersom dette forslaget blir en realitet, er det fantastiske nyheter for studentene. Midlene vil kunne hjelpe til med å korte ned ventetiden hos psykolog, sier Milde.

Denne ventetiden blir ifølge Velferdstingslederen opptil tre ganger så lang i eksamensperioder, fordi det er ekstra mye press på studentene da.

