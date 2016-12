Føkk ribbe og pinnekjøtt

Men hyll Carl I. Hagen!

Hvorfor spiser man julemat bare én gang i året? Bare tenk litt på det.

Mens du tenker, ramser jeg opp noen andre ting man bare gjør én gang i året: Levere selvangivelsen. Delta på slektstreff. Se Melodi Grand Prix. Ting man bare gjør én gang i året, er ting man helst skulle sluppet å gjøre i det hele tatt.

På den andre siden har du ting man gjør flere ganger i løpet av året: Ta seg en ferie. Se Nytt på nytt. Høre «Sorry» av Justin Bieber. Ser du mønsteret? Ting som er bra, har man lyst til å gjøre igjen.

Kroneksempelet er nasjonalretten vår, taco. I Norge stapper vi stort sett lefser og skjell fulle med kjøtt og grønnsaker én gang i uken. Naturlig nok, siden når du har trykket den siste biten i kjeften, vil du instinktivt ha mer.

Min konklusjon: Hadde ribba vært så jævla god som folk skal ha det til, så hadde vi spist det også i de 51 første ukene av året.

Så hvorfor glorifiserer vi julematen som om den var Kristi legeme? Jo, fordi julematen er den moderne versjonen av keiserens nye klær. Mens familiene i det ganske land sitter rundt langbordet og roser kokken, tenker alle egentlig med seg selv at dette ikke fortjener ros. Dessverre er ingen modige nok til å være den som først sier det høyt, i frykt for å bli hata på av omverden.

Jeg må tilstå at jeg lånte det siste argumentet av Carl I. Hagen. Men i julematdiskusjonen vil jeg mer enn gjerne bli sammenlignet med den empatiske og høflige FrP-nestoren. Hvis du et lite øyeblikk ser for deg at julemat er global oppvarming, kan du til og med ta sammenligningen mellom oss ett hakk videre: Der alle andre blindt følger flertallets mening, er Carl Ivar (meg) den eneste som tør å speake up om at global oppvarming (julemat) er en bløff.

(Hvis du ikke har hørt Carl I. Hagen debattere global oppvarming, så unn deg selv å gjøre det. Jeg lo mer av denne kronikken enn da Sid utnevnte seg selv til «Flammenes konge» i Istid 1.)

Mye som Hagen og resten av hans partikolleger, forventer jeg at dette innlegget kommer til å bli overdøvd av et hylekor av elitistiske meningsmotstandere som synes ribbe, lutefisk og medisterkaker er Guds gave til mennesket. Men Carl-dawg har lært meg en tommelfingerregel her i livet: Hvis det store flertallet er uenige i noe du mener, så er det bare fordi du holder på å avsløre noe viktig. Særlig hvis de som er uenige i deg er forskere. Forskere tar ALLTID feil når deres funn ikke stemmer overens med ditt personlige verdensbilde. Men hvis det kommer noen få forskere som finner noe som støtter opp under din mening, er «forskning viser» et godt argument igjen, da.

Mens du venter på at så skjer, er det bare å komme med sylskarpe argumenter som «Det er minus tjue, og vi skal liksom tro på at jorda blir varmere??» Da blir alle overbevist med én gang.

Så: Siden du ikke spiser julemat hele året, tror jeg ikke på at du virkelig digger det. Ser jeg deg legge pinnekjøtt på engangsgrillen i juli, kan jeg kanskje vurdere å endre mening.