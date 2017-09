For Tonje (22) er det utenkelig at Fincken kan forsvinne

INKLUDERING OG MANGFOLD. Tonje Eide kan fortelle at utestedet Fincken betyr mye for hennes identitet og tilhørighet, samtidig som hun også ser på stedet som en arena for inkludering og mangfold. FOTO: NORA ELVESTAD

Etter 25 år er fremtiden til utestedet usikker. – Det hadde rett og slett vært tragisk om vi måtte legge ned, sier daglig leder.

DETTE ER SAKEN Fincken har drevet pub og nattklubb i lokalet siden 1992.

I juli 2017 mottok utestedet et brev fra kommunen, som påla dem å flytte ut av andre etasje innen 22. september.

Dette lokalet skal brukes som kontor eller bibliotek, ifølge kommunens arkiv.

Huseieren har klaget på pålegget, og hans kommentarer tas med videre i prosessen. Kilde: Bergens Tidende

– Fincken har stor symbolsk verdi for meg, og det er fremdeles utenkelig at det er mulig stedet skal legges ned, for det betyr så mye for min identitet og tilhørighet.

Tonje Eide smiler mens hun ser mot regnbueflagget som henger utenfor inngangspartiet til Fincken. Hun mener nattklubben er en god og viktig arena i bybildet, selv for dem som sjelden drar dit.

– Fincken er ikke bare for de som drar på Fincken; det er et symbol på inkludering og mangfold, sier hun.

Til daglig studerer Eide til en tverrfaglig bachelorgrad i kjønn og sosiologi. Fincken har en sentral verdi i hennes liv, og selv om hun ikke drar så ofte ut på byen, mener hun det er viktig å ha en trygg arena som er inkluderende, der hun kan være seg selv.

– Tragisk om vi må legge ned

I 2017 feiret Fincken at utestedet har vært et samlingspunkt for det skeive miljøet i Bergen i 25 år. Nå er fremtiden usikker, etter at kommunen har pålagt dem å flytte ut av andreetasjen av komplekset.

For daglig leder på Fincken, Kristin Antonsen, er det ikke vits i å holde åpent hvis over halve arealet deres, inkludert det berømte dansegulvet, må forlates:

– Alt vi gjør, hele miljøet her, er avhengig av andreetasjen for å drive skikkelig. Nede har vi kun en pub, men det er oppe alt egentlig skjer.

Hun presiserer likevel at ingenting er avklart ennå. Etter at utestedet i juli mottok et varsel fra kommunen om at bruken av andreetasjen var ulovlig fordi det i tegningene i søknaden fra 1991 er omtalt som bibliotek, har ledelsen på Fincken klaget, og en endelig beslutning tas ikke med det første. Antonsen er imidlertid helt klar på at dersom Fincken skulle forsvinne, blir et veldig viktig sted i Bergens uteliv borte.

– Det hadde rett og slett vært tragisk om vi måtte legge ned, konstaterer hun.

Miljøet og mangfoldet på Fincken er noe både hun og bartender René Bjorheim roser høyt. Klubben er kjent for sine arrangementer og fester, men for begge er en viktig faktor med stedet at de føler seg hjemme her.

– Vi har et sterkt samhold hvor mange av gjestene kjenner hverandre godt, sier Bjorheim.

Bekymret for det synlige mangfoldet

Antonsen har naturlig nok en ganske personlig holdning til sin arbeidsplass. For henne vil det være som om et andre hjem skulle forsvinne hvis Fincken må stenge.

– Jeg har alle mine beste venner herfra. Fincken er en veldig stor del av livet mitt, og jeg klarer ikke helt å forestille meg hvordan det blir hvis dette stedet forsvinner, forteller hun alvorlig.

Selv om det altså ikke er klart hva som blir skjebnen til Fincken, er sosiologistudent Eide bekymret for at Bergen ikke bare skal miste en god nattklubb, men også et sted med høy symbolsk verdi for mange i byen.

– Hvis Fincken legges ned kommer jeg til å føle at mye av det synlige mangfoldet i Bergen er borte, påpeker hun.

– We’re here, we’re queer, det er dét Fincken handler om, sier hun.