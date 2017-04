Fordummende debatt om «enkle» emner

LESERINNLEGG: «Det blir en fordummende og villedende framstilling, som kan gi studenter et dårlig grunnlag for valg av emner.»

Studvest slår stort opp på forsiden av sin 6. utgave i 2017 med tittelen «Emnene som krever minst av deg». Når vi går inn i saken ser vi en stor og flott oversikt hvor HF alene står for 4 av 5 emner. Etter et raskt blikk på emnekodene forsvinner raskt tyngden i påstanden om at emner uten obligatorisk aktivitet er enkle.

Nå handler ikke saken om at noen har funnet den objektive målestokken for vanskelige eller enkle fag. Den handler om hvilke emner som har obligatoriske arbeidskrav, og at en del emner uten obligatoriske arbeidskrav også kan ansees som enkle å gjennomføre for studenter som har avlagt en bachelorgrad. Dette er ikke to sider av samme sak.

Hvis hensikten er å lære minst mulig ved å ta et emne på HF så vil det nok være lurt å styre unna fag som EUR103, et fag med tungt lesestoff som er svært detaljert.

Eller emnet HIS101, riktignok et innføringsemne i historie, men et emne med høy strykprosent. I 2016 var det cirak 40 prosent av alle som avla eksamen i HIS101 som strøk. Emnet har hatt høy strykprosent i flere år, og det jobbes stadig med tiltak for å få tallet ned, men det er tall som åpenbart argumenterer mot synet om at HF-fag på 100-nivå uten obligatorisk arbeidskrav er enkle cruise-emner.

På listen er det også mange språkfag. Hvis du eksempelvis ikke kan italiensk, gresk, latin eller kinesisk fra før, så er det ikke emner du bare «cruiser» gjennom fordi det ikke har obligatoriske arbeidskrav. Alle disse språkfagene er forøvrig med på listen over emner som riktignok ikke har obligatoriske arbeidskrav, men som ikke er intuitive fag bare fordi man har studert litt fra før.

Hele saken bærer i det hele tatt preg av å vinkle Frøylands påstander feil, ved å vektlegge obligatorisk aktivitet som det tilsynelatende fremste kravet for «enkle» emner. Det er synd, og et resultat kan bli at Studvests vinkling medfører at studenter tar fag ved HF som de ender med å stryke i. Til tross for at Frøyland føler seg bedre rustet til å ta stå i emner med minimal innsats etter å ha avlagt bachelor, forblir dette en svært subjektiv påstand.

Det er ikke til å komme bort fra at noen fagfelt faller seg lettere for ulike individer, og slik vil det alltid være. Dessuten er det nok en langt mykere overgang om man har fag ved HF eller SV i bunn i og med at mange av fagene har nære relasjoner til hverandre.

Det Frøyland snakker om, er tre forskjellige ting som hver for seg kunne skapt en interessant debatt. (1) Emner som er for enkle i forhold til studiepoeng, (2) obligatoriske arbeidskravs effekt på emner og (3) at hjemmeeksamen kan være en eksamensform som krever lite forarbeid.

Vi i HSU er gjerne med på en debatt om disse separate problemstillingene, men det fordrer at Studvest holder seg for gode for å benytte obligatorisk arbeidskrav som en objektiv målestokk for enkle fag. Det blir en fordummende og villedende framstilling, som kan gi studenter et dårlig grunnlag for valg av emner.