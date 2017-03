Fra kantina til rockeklubben

TETTE BÅND. Til tross for at de bor i tre ulike byer er Lumikide en sammensveiset gjeng. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Lumikide spiller både høyt og lavt. Møt bandet som lar seg inspirere av kjærlighet, politikk og vaskemaskinen i kollektivet.

Det begynte som en idè i kantina på Sund folkehøyskole. Seks år etterpå sitter Lumikide backstage på Hulen og gjør seg klar til konsert.

Birgitta Alida Hole og Martin Miguel Almgro Tonne startet Lumikide i 2011. Nå har bandet vokst, og består av Alf Hulbækmo, Jonas Krøvel og Axel Skalstad, i tillegg til Hole og Tonne.

Kjærlighet, politikk og vaskemaskin

At de liker det de gjør er det ingen tvil om.

– Mitt ultimate mål når jeg spiller konsert, er at jeg skal miste begrep om tid og rom. Jeg føler jeg har fått det til noen ganger, hvor alt går av seg selv og man flyter, sier trommis Skalstad mens han ligger henslengt i sofaen på bakrommet.

Akkurat nå er bandets medlemmer spredt over Oslo, Bergen og Trondheim, men er allikevel en sammensveiset gjeng. Skalstad mener veien hit har vært preget av at de kjenner hverandre godt.

– Jeg føler at vi er trygge på hverandre og kunsten vi lager, og stoler på at alle bidrar til å lage bra musikk sammen. Så jeg føler alltid musikken har stått sterkt i fokus.

– Har dere noen gang hentet inspirasjon fra noe skikkelig rart?

– Vi har en låt som er oppkalt etter vaskemaskinen i kollektivet. Vaskemaskina heter «Diamond Drum», som er et jævlig bra navn på en vaskemaskin. Det var vel bare navnet på maskinen og litt sånn «tenk at den heter det», sier gitarist Tonne.

– Ellers mye kjærlighet og mye politikk. Er det lov å si at du har laget en sang til Sylvi Listhaug? skyter Hole inn mens hun ser bort på Tonne.

– Ja, som heter List-hip. På bakgrunn av at hun nektet innsyn i kundelisten sin fra First House (First House nektet media tilgang av konkurransemessige hensyn, journ.anm.), ler Tonne.

– En sjangeroverskridende generasjon

Siden Hole og Tonne startet bandet i 2011 har det skjedd mye. Bandet har reist rundt og holdt konserter flere steder i Norge, og i februar slapp de låta «Explorers and destroyers».

– Vi har fått mange fine tilbakemeldinger både på internett og ellers, så det har vært veldig koselig. Det kommer fem låter til på en EP vi slipper før sommeren, så det blir veldig gøy. Frem mot det begynner vi å jobbe mot en plate, sier Tonne.

Bandet har av mange blitt plassert innenfor både pop- og indie-sjangeren. Selv er ikke trommisen i bandet særlig fan av sjangre.

– Sjangre er lættis. Jeg forstår at det er en fin måte å knytte referanser på, men vi er en slags sjangeroverskridende generasjon, hvor musikken vi spiller er en gryte av mange ulike referanser. Men man kan vel kalle det alternativ pop.

Fra storscene til intimt villmarkssenter

Siden oppstarten har de opplevd mye gøy. Som et høydepunkt trekker bandet frem en opptreden i Tromsø, hvor de spilte på en stor scene med laserlys.

Det er derimot ikke bare de store konsertene som sitter friskt i minnet, Lumikide er også glad i de små og intime konsertlokalene. Vokalisten husker spesielt én opplevelse.

– Vi spilte på Svalbard, på et villmarkssenter. Folk satt på reinsdyrskinn rundt oss, og det var veldig intimt og koselig, mimrer Hole.

Bandet er glade i å spille i kulturbyen Bergen.

– Det er alltid gøy å spille i Bergen! Vi har jo vært et bergensband, sier Tonne.

Skalstad er enig, og skryter av Bergens kulturmiljø.

– Jeg synes Bergen er en ekstremt kul kulturby, hvor det er kultur for å støtte band og det stort sett alltid kommer folk på konsert. Det syns jeg er kult.