Fra sukkertøy til radiobølger

TRIAGE: Navnet på årets utstilling er hentet fra medisinske krisesituasjoner hvor man har begrenset med ressurser og må gjøre prioriteringer, noe kunstneren må gjøre hele tiden.

Etter to år med hardt arbeid kan endelig masterstudentene ved Fakultet for kunst, musikk og design puste lettet ut, og publikum kan nå sjekke ut resultatene under årets utstilling.

Masterstudentene fra avgangskullet i kunst ved Fakultetet for Kunst, Musikk og Design (KMD), stiller nå ut prosjektene sine i Bergen Kunsthall. Årets utstilling har hentet inspirasjon fra det medisinske begrepet triage, som betyr sortering, og materialene som er brukt er alt fra sukkertøy til radiobølger.

– Begrepet er hentet fra medisinske krisesituasjoner hvor man må håndtere flere pasienter samtidig, men har begrenset med ressurser. Det handler om å gjøre prioriteringer, noe kunstneren må gjøre hele tiden, forteller masterstudent Andreas Dyrdal.

Dyrdal forteller videre at utstillingen viser sluttproduktet av det studentene har jobbet med i løpet av masteren, men at man også har arbeidet med flere forskjellige prosjekter gjennom året, og laget flere ulike kunstverk.

– Man har gjerne en sentral interesse og en sentral idé som man tar utgangspunkt i. For eksempel har en av studentene laget flere kunstverker om bruk- og kast-samfunnet.

Dyrdal forklarer også at en gruppeutstilling av dette formatet viser et enormt spenn av kunstneriske uttrykk, som nødvendigvis ikke passer naturlig inn i hverandre, men at kuratoren for utstillingen langt på vei har lyktes med å løse problemstillingen.

– Kuratoren har laget en relativt demokratisk utstilling, hvor verkene ikke nødvendigvis forstyrrer hverandre eller er satt opp mot hverandre, sier Dyrdal.

Dyrdal legger til at flere av verkene i utstillingen er temporære verker, som vil si at de har blitt laget spesielt for det rommet og den tiden de vil bli vist i.

– Meningsløst å gi kunstverker karakter

Kunststudentene får ikke karakterer basert på kunstverkene sine, men må gjennom en tredelt eksamen hvor de blant annet må forsvare prosjektet sitt gjennom en muntlig presentasjon. Masterstudenten Åsne Eldøy mener at dette er en fornuftig løsning.

– Kunsten må som alt annet godkjennes etter visse kriterier. Men å avgjøre hva som er god eller dårlig kunst er lite hensiktsmessig, slik vil det å sette en karakterskala på hvert enkelt kunstverk i masterutstillingen også være meningsløst.

Hun forklarer også at etter hver eksamineringsdag holdes en oppsummering av de aktuelle kandidatene, og at denne er åpen for publikum, en praksis som er unik for KMD. Eldøy viser forståelse for at noen studenter syns det kan være skummelt å motta sin vurdering foran andre, men mener selv at det er på sin plass.

– Om kunst skal opprettholde sin stilling i den offentlige debatten, er det vel på sin plass at omtalen av fremtidens kunstnere blir presentert i et åpent forum, sier Eldøy.

Dyrdal mener selv at det er en slags motstilling mellom akademia og kunsten.

– Kunsten må fristille seg dersom den skal kunne utforske ting man nødvendigvis ikke forstår, mens akademia forsøker å kategorisere, kvantifisere og måle.

Et utfordrende prosjekt

Dyrdal forklarer at fokuset på masternivå ligger i å jobbe med en problematikk i et miljø der man både snakker, tenker og jobber med kunst. Et miljø han omtaler som fullt av kunnskap om både metoder, historie og problemstillinger.

– Dette iverksetter studenten til å både utvikle og styrke sin kunnskap, og utvikle sin kunst gjennom fokus på refleksjon, utprøving og kontekstualisering, sier Dyrdal.

Eldøy forteller at masterprosjektet også innebærer mange ulike faser og utfordringer, og like mange oppturer og nedturer.

– Men alt i alt har det vært hardt arbeid, noe som er veldig gøy og givende, sier Eldøy.

– Det å fokusere på noe over så lang tid, å jobbe mot et endepunkt som er så stort, men samtidig veldig abstrakt, er utfordrende. Helt til du står der på åpningen, ser publikums reaksjoner, og forhåpentlig kan puste lettet ut, legger hun til.