Frank Aarebrot vant Christieprisen

GJEV PRIS. Frank Aarebrot får 250 000 kroner, i tillegg til et kunstverk og et diplom. Dette fordi han er en brobygger mellom universitetet og samfunnet. FOTO: TORILL SUNDE APELTHUN

Dagen etter at Frank Aarebrot holdt sin siste offisielle forelesning ved UiB, vinner han Christieprisen.

Tidligere vinnere 2016 – Litteraturhuset i Bergen

2015 – Christian Rieber, GC Rieber Fondene

2014 – Sjur Holsen, tidligere politisk redaktør i BT, (post mortem)

2013 – Bjerknessenteret for klimaforskning

2012 – Studentersamfunnet i Bergen

2011 – Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke, forleggere

2010 – Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen Næringsråd

– En nervøs organisator sa at jeg ikke måtte bruke mer enn ett minutt på talen, spøkte Frank Aarebrot da han fikk ordet etter å ha vunnet Christieprisen.

Videre fortalte han at han var taknemmelig for prisen, og at det er viktig at informasjon blir formidlet fra universitet til befolkningen.

– Vi må representere det rasjonelle og kunnskapsbaserte, spesielt i disse tider hvor det er mye informasjonsflyt og alternative fakta, sa han.

Christieprisen deles ut hvert år til en person eller en virksomhet som har bidratt til god samhandling mellom forskning og utdanning. Den som vinner prisen skal også ha bidratt til å fremme eller synliggjøre universitetets betydning for samfunnsutviklingen.

Aarebrot får 250 000 kroner, i tillegg til et kunstverk og et diplom. Prisen ble først utdelt i 2010 og har blant annet blitt tildelt Litteraturhuset i Bergen og Studentersamfunnet i Bergen.

Omdiskutert og beundret

Vinneren ble annonsert av rektor ved Universitet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Knut Helland. Helland var juryleder for prisen.

– Et forhold vi ofte tar for gitt i vårt daglige liv, er at vi har et samfunn og et demokrati som fungerer. Årets vinner er en person som er opptatt av kunnskap og at demokratiet skal fungere, sa Helland.

Helland omtalte videre Aarebrot som en person som har vært omdiskutert og beundret.

– Han byr på seg selv, enten det handler om amerikansk valgkamp eller humoristiske påfunn.

Da Aarebrot holdt sin siste offisielle forelesning i går, sa rektor Olsen til Studvest at professor emeritusen er en svært godt likt foreleser.

– Det som gjør Aarebrot unik er at han har en ekstrem evne, vilje og kraft til å formidle for et bredt publikum. Ved siden av å være en godt likt foreleser blant studentene, har han også bidratt til å skape et ansikt for UiB utover forelesningene, sa han.