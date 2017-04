Frivillig studentkultur

ARKIVFOTO: HÅKON BENJAMINSEN

Over én million av semesteravgiften du er med på å betale inn går til å lønne andre studenter. Dette er penger som kunne gått til ditt idrettslag, din studentforening eller gitt deg et bedre kulturtilbud i din studiehverdag. Dessverre så er det bare Blå liste og Venstrealliansen som synes dette er problematisk. I stedet for å satse på et system som gir lønn til et fåtall studenter i lønnede verv, så ønsker vi i Blå liste å jobbe for studentfrivilligheten. Både i Kulturstyret, studentmediene og Velferdstinget så sitter det studenter som er lønnet over din semesteravgift. Dette skjer parallelt med at Kjernestyret på NHH, Studentersamfunnet og STOFF klarer å drifte helt uten bruk av lønnede verv.

Det er 15 000 studenter ved UiB. Dermed er det mange dyktige studenter å fordele arbeidet på og det er også mer rasjonelt at flere studenter er med og drar lasset, enn kun noen få. Men i stedet for at Kulturstyret kan iverksette flere små prosjekter, i stedet for at idretten skal få penger til nytt utstyr, så skal pengene brukes på folk som jobber fulltid i studentorganisasjoner. De store lønnsutgiftene medfører at en stor del av budsjettet går til å finansiere det som ender opp som arbeidsplassen til enkelte studenter, på bekostning av hobbyen og læringsarenaen til andre. Dette vil vi endre.

Så tviler jeg ikke at de som jobber honorert i studentmediene eller Velferdstinget jobber mer enn 100 prosent. Jeg er sikker på at de gjør en kjempejobb. Problemet jeg ser er at lønnede verv hamstrer arbeidsoppgaver fra de som ikke lønnes. Hvordan kan du forventes å skulle ta ansvar og være frampå for å ta på deg arbeidsoppgaver når det sitter noen med lønn som kan gjøre jobben? De med lønn sitter da igjen med oppgaver som andre kunne utført, men som er vanskelig å delegere bort fra en som får betalt for å være der. Dette er en ond sirkel som kun kan løses gjennom flere lønnede verv, eller ved å endre strukturen i organisasjonen.

Blå liste ønsker å utfordre Velferdstinget og studentmediene på hvordan de er strukturert og jobbe for at en mindre del av din semesteravgift skal gå til lønn og mer til frivillighet. Vi ønsker å slå sammen studentmediene og se på de ulike vervene som nå er opprettet og se hvilke som kunne vært fjernet. At ting «alltid har vært sånn» trenger ikke være et argument i årets studentparlament. Husk å stemme på studentvalg.no!