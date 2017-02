Frykter at bergensstudentene må betale mer

Støtten til studentorganisasjonene i Bergen har i realiteten blitt mindre de siste årene. Blant de som merker det er idrettslaget BSI, som derfor kan måtte ty til høyere medlemsavgifter.

Støtte gitt til studentorganisasjonene i Bergen 2012: 4,9 millioner

2013: 5,0 millioner

2014: 5,2 millioner

2015: 5,9 millioner

2016: 5,9 millioner

2017: 5,9 millioner

Hvert år går en del av semesteravgiften du betaler til studentsamskipnaden inn i en pengepot. Alle Bergens studentorganisasjoner kan søke om støtte fra denne potten, før Velferdstinget i Bergen (VT) avgjør hvem som får hvor mye. Denne summen har tidligere økt årlig (se faktaboks), men har de siste tre årene stått på stedet hvil på 5,9 millioner kroner. Det har vært en utfordring, forteller leder for VT, Sverre Hartveit.

– På samme måte som prisene i samfunnet stiger hvert år, stiger også utgiftene for organisasjonene. Men vi i VT har ikke hatt mer penger å gi dem.

Må kutte i tilbudet

Blant organisasjonene som har måttet ta konsekvensene av dette, er Bergen Studentidrettslag (BSI). Laget søkte for 2017 om 890 000 kroner i støtte fra Velferdstinget, men fikk bare 525 000.

– Det blir vanskelig for oss å opprettholde tilbudet til studentene med så mye mindre midler dette året. Mange av undergruppene i BSI fikk ikke støtte ved sist tildeling, rett og slett fordi vi ikke hadde pengene til det, forteller lagets leder, Njål Larry Kvendseth.

Han forteller at disse gruppene nå enten må øke medlemsavgiften, legge ned atskillige dugnadstimer eller kutte i tilbudet.

Kvendseth stiller seg også kritisk til at VT ikke har fått på plass en ordning som gjør at tildelingssummen stiger i takt med prisveksten ellers i samfunnet, den såkalte konsumprisindeksen.

– Det blir flere studenter for hvert år som går. Da trenger studentorganisasjonene selvsagt også mer penger hvis de skal kunne tilby like mye velferd.

Mer og litt til i Oslo

Den samme utfordringen har man ikke i Velferdstinget i Oslo og Akershus, hvor tildelingsummen har økt hvert av de siste fem årene, uten unntak. Lederen der, Aleksander Gjøsæter, forteller at pengemengden de får fra semesteravgiften automatisk reguleres etter konsumprisindeksen.

– I tillegg har vi fått mer utover det både for 2016 og 2017, siden flere organisasjoner ville utvide tilbudet sitt.

Gjøsæter mener det er uheldig at hans velferdskolleger i Bergen har måttet klare seg med samme pengesum i flere år.

– Jeg tror ikke det er en god løsning. Hvis man ikke øker tildelingen i takt med prisveksten i samfunnet, kan ikke organisasjonene gi det samme tilbudet som de har gjort tidligere.

Dette mener Oslo-lederen egentlig bare er et minimum, og at VT trenger en økning utover dette.

– Hvis man gir like mye penger som tidligere år, sier man i praksis at man skal gi flere studenter et tilbud for samme pengesum. Det er en logisk brist. Ambisjonen må jo være at tilbudet blir bedre hvert år, ikke at det holder seg like bra.

Anbefaler ny løsning

Linnea Reitan Jensen var leder i Velferdstinget i Bergen i 2015 og 2016, da tildelingen holdt seg på samme nivå. Hun forteller at en økning i tilskudd til studentorganisasjonene blant annet ville ha kommet fra midlene som går til Studentenes Psykiske Helsetjeneste, noe man var bestemt på å ikke nedprioritere.

– Men det ble mer utfordrende for VT å dele ut midler for hvert år som gikk, siden flere søkte om mer, sier Reitan Jensen. Den tidligere VT-lederen sier at hun tror det beste nå er å gå for en løsning der summen øker hvert år. Det var også anbefalingen hennes til etterfølgeren, Sverre Hartveit.

Regner med mer penger i år

Hartveit er klar på at avtalen med samskipnaden kommer til å bli reforhandlet i løpet av året, noe han antar at kommer til å gi noe mer penger til utdelingen for 2018. Om Velferdstinget går inn for en modell der summen øker hvert år, kan han ikke si før det er vedtatt av flertallet i tinget.

– De som sitter i VT nå har gitt uttrykk for at det har blitt vanskeligere når summen har vært lik de siste årene, så det er nok rimelig å anta at de også ønsker en årlig økning.

Til opplysning:

Studvest har vært i kontakt med SiB, som ikke hadde mulighet til å svare på spørsmål og henviste til VT-leder Sverre Hartveit.

Studvest er blant organisasjonene som mottar støtte fra Velferdstinget i Bergen.

