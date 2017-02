Frykter økt press på jussen

KONTAKT MED NÆRINGSLIVET. Studentene som deltar mener de får innblikk i mulighetene som finnes under Arbeidslivsdagene. FOTO: MARIE-LOUISE DEIKE

Arbeidslivsdagene på juridisk fakultet skal knytte kontakt mellom studenter og arbeidslivet. Intensjonen er god, men det kan føre til økt karakterpress, mener JSU-leder.

Årets arbeidslivsdager gikk denne uken av stabelen på Det juridiske fakultet, ved Universitetet i Bergen (UiB). Arrangementets formål er å være et bindeledd mellom studentene ved universitetet og aktører fra arbeidslivet.

Arrangementet når imidlertid ikke ut til hele studentmassen, mener leder for Juridisk studentutvalg (JSU) og holdningskampanjen Jusspust, Vegard Fosso Smievoll.

– Arbeidslivsdagene er ensrettet med tanke på bedriftene som presenteres. Særlig de private aktørene stiller høye karakterkrav, og inkluderer dermed bare en brøkdel av studentene.

Ifølge Smievoll ønsker majoriteten av bedriftene som deltar å ansette studenter med karaktersnitt på B eller bedre. Han viser til tall fra Oslo som sier at bare 18 prosent av studentene har dette snittet.

– Ikke skånsomt

I forbindelse med Arbeidslivsdagene avholder flere av de private aktørene intervjuer på fakultetet for å finne aktuelle kandidater for sine praktikantordninger og traineeships. JSU-lederen mener at intervjuordningen kan være belastende for enkelte.

– Studentene må levere søknader fysisk på papir, og intervjuene avholdes på fakultetet. Dermed kan alle se hvem som søker, og hvem som blir innkalt til intervju, sier han.

Smievoll frykter at denne synligheten bidrar til å skape en konkurranse mellom studentene. Han presiserer samtidig det er et klart behov for å avholde arbeidslivsdager, men at dette er viktige problemstillinger som bør diskuteres.

Vil forhindre press

Leder for Arbeidslivsdagene, Jonas Garberg, sier at karakterpresset har vært diskutert. Han tror imidlertid ikke at det har blitt et reelt problem.

– Vi har merket at det har vært mye fokus på intervjuordningen. Dette har vi prøvd å forhindre ved å vise at arrangementet er mye mer enn disse intervjuene. Vi arrangerer blant annet faglige presentasjoner som studenter kan dra nytte av, sier han.

– Skaper forhold

Garberg forteller også at det er viktig at studentene får opprettet kontakt med et mangfold av forskjellige aktører i arbeidslivet. I forbindelse med dette har de invitert flere bedrifter enn tidligere, for å skape størst mulig bredde.

– Det er viktig at studentene får muligheten til å skape et forhold mellom aktørene i næringslivet før de er ferdige med studiet, sier han.

Dette mener også Simen Aasen Aukland, fra advokatfirmaet Wiersholm.

– Arbeidslivsdagene senker terskelen for å komme i kontakt med næringslivet. I et slikt arrangement får studentene mulighet og enkel tilgang til å komme i kontakt med de ulike bedriftene.

Også kollega Svanhild Vesterheim fra samme firma, mener Arbeidslivsdagene bidrar til å knytte bekjentskaper mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Vi håper samtidig at Arbeidslivsdagene ikke skaper mer press enn nødvendig. Likevel er det nok ikke mulig å avskaffe presset helt. Forhåpentligvis ser nok studenter heller på dette som en god mulighet, sier hun.

– Får innblikk i muligheter

Blant dem som deltok på arrangementet er Ingunn Paulsrud Bakken, som går fjerde året på studiet. Hun mener Arbeidslivsdagene bidrar til å tenke fremtidsrettet.

– Arbeidslivsdagene er en fin måte å komme i kontakt med næringslivet på. Vi får innblikk i de mulighetene som finnes. Det gir oss et lite spark bak til å faktisk levere søknad og begynne å tenke på jobb, sier hun.

Hennes medstudent Kjetil Bagger Røyneberg gir Paulsrud Bakken støtte i at Arbeidslivsdagene er en god mulighet til å komme i kontakt med bedriftene. Han forstår likevel JSU-leder Smievoll sin bekymring for press.

– Arbeidslivsdagene minsker nok ikke karakterpresset. Det er ofte de største firmaene som har sterkest ressurser som får markedsføre seg. Dette kan være med på å skape et ensidig bilde, sier han.