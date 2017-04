Gi studentene automatisk karakterbegrunnelse!

ARKIVFOTO: SYNNE HOLST

Med automatisk begrunnelse på eksamenskarakter vil eksamen ikke bare være en arena for prestasjon, men også for læring. DARA vil løfte studenten opp og fram.

Vurdering uten begrunnelse har liten læringsverdi. «Godt jobbet» eller «veldig godt jobbet» er for all del fine tilbakemeldinger, mens «du suger» gir et tydelig signal om at du ikke er på toppnivå.

På samme måte som en A eller en B forteller deg at du står sterkt, mens en E eller en F forteller deg at du står svakt, men det forteller deg veldig lite om hva du nailer og hva du eventuelt må ta deg sammen på.

Med en begrunnelse vil studentene ha bedre forutsetninger for å lære og forbedre seg. Eksamenene vil da ikke bare være en arena for å prestere, men også for å lære.

«Dette er ressurskrevende», sier noen skeptikere. «Du kan be om begrunnelse hvis du vil ha det», sier andre.

Mulig det, men tenk deg at du selv er sensor. Du har nettopp rettet to hundre eksamensbesvarelser, og tatt deg en velfortjent ferietur til Grand Canaria. Mens du sitter ved bassengkanten med en kald rom & cola i hånden får du en telefon. En av studentene vil ha karakteren sin begrunnet.

Hvor god begrunnelse ser du for deg at du vil være i stand til å gi denne studenten? Vil du huske den ene besvarelsen blant de to hundre andre, en uke senere?

Se deretter for deg at du nettopp har rettet en eksamensbesvarelse og at du så skal skrive en begrunnelse. Bedre? Ja, det mener i alle fall vi.

Vi ser at noen karakterer gir seg selv i større grad enn andre. Har du en matematisk oppgave og svarer at 2+2=5 (som er den typen regnestykker vi ser for oss at de sitter med på MatNat) mens fasit viser at det er 4, så vet du hvor du har bommet.

Med sensorveiledningene på vei er det viktig at framtidige karakterbegrunnelser ikke gir samme informasjon som studentene kan hente der, men tilfører noe ekstra.

Universitetet i Oslo er i gang med å teste ut automatisk karakterbegrunnelse etter krav fra Studentparlamentet. Senere har Høgskolen på Vestlandet fulgt på. I Oslo er det positive tilbakemeldinger fra både studenter og administrasjon. Her må vi henge oss på!

Vi i DARA ser at UiB har mye å gå på for å gjøre sine eksamener mer pedagogiske. Automatiske eksamensbegrunnelser er et steg i riktig retning. Et steg andre har begynt å ta, mens vi sitter og tvinner tomler. La oss ta steget med dem!

Nå er det ikke lenge igjen før studentvalget er over for denne gang. Husk å stemme på studentvalg.no!