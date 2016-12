Gir juridisk hjelp til flyktninger

LIKE OG ULIKE. De har svært ulik bakgrunn, men jusstudent Benedikte Øyna og etiopiske Seblewongel Yiemnu har funnet en felles plattform gjennom Røde Kors. FOTO: BEATE FELDE

Jusstudenten Benedikte Øyna ville gjerne hjelpe flyktninger i Norge. Nå er hun både venn og juridisk rådgiver for etiopiske Seblewongel Yiemnu.

FLYKTNINGGUIDE En flyktningguide er en frivillig som gjør overgangen lettere for flyktninger.

Oppgaven til guiden er å vise flyktningen rundt og forklare praktiske ting som for eksempel hvor man søker barnehageplass og hvor man melder seg inn i folkeregisteret.

Det er ifølge Røde Kors viktig at guiden er: et medmenneske, en å stole på og en som kan støtte i etableringsfasen.

Guiden skal gi flyktningen mulighet til å lære språket og bli kjent med kulturen.

Seblewongel Sertse Yiemnu ville ikke forlate hjemlandet sitt, men virkeligheten ville det slik at hun måtte reise vekk fra Etiopia. Nå bor hun i Bergen, og får hjelp til integreringen gjennom blant annet Røde Kors.

– På grunn av den politiske situasjonen var jeg tvunget til å forlate landet. Det gjør vondt å vite at familie og venner lever så langt vekk, sier hun.

Ble med på Tinghuset

Gjennom Røde Kors møtte Yiemnu studenten Benedikte Øyna som går fjerde året på juss. Hun kjente trangen til å hjelpe dem som mangler kunnskapene og ressursene til å komme seg opp og fram i samfunnet.

– Jeg leste om tilbudet på nettsidene til Røde Kors. Man er flyktningguide på eget initiativ, separat fra studiene, men jeg kan jo få bruk for jussen i arbeidet som frivillig, forteller hun.

Som flyktningguide har man ansvar for en person i ni til tolv måneder. Hensikten med ordningen er at flyktningene skal bli selvstendige og lære seg å mestre det norske samfunnet.

– Før vi møttes, snakket begge med en koordinator fra Røde Kors, slik at begge kunne få en kobling som var litt tilrettelagt. Jeg ville være med en som trengte hjelp til juridiske problemstillinger, slik at jeg også kunne få brukt jussen i praksis. Jeg har blant annet vært med henne i tinghuset, men mesteparten av tiden møtes vi rett og slett bare for å prate, forteller Øyna.

Hun har vært guiden til Yiemnu i et halvt år. Arbeidet handler i stor grad om å være en god venn, og naturligvis å bidra med trening i det norske språket, men noen ganger får Øyna også faglig utbytte av sitt nye vennskap. En gang fikk for eksempel Yemnu en høyere mobilregning enn det hun skulle ha, og da fikk Øyna bidratt med juridisk bistand.

Ikke gøy med tur i fjellet

Yiemnu forteller at hun er glad for at det ble Benedikte Øyna som ble hennes guide. Ellers synes hun nordmenn kan være ganske lukkede dersom man ikke kjenner dem.

– Men blir man kjent med dem, oppdager man at de er et vennlig og respektfullt folkeslag.

Benedikte er på sin side like full av lovord om sin venninne fra Etiopia.

– Vi nordmenn skal helst bli godt kjent med hverandre før vi inviterer hverandre hjem på besøk, men hun inviterte meg første gang vi møttes. Det kom nesten litt overraskende på meg, men det sier en del om gjestfriheten hennes.

Det er imidlertid ikke alt de to enes om, og noen kulturkræsj har det blitt.

– Jeg synes ikke denne turgåingen i fjellet er så morsom, forteller Yiemnu.

Ifølge Øyna er ikke fjellet den eneste plassen hennes venninne synes kan bli i overkant slitsom.

– Vi skulle gå fra Bergen Offentlige Bibliotek til tinghuset en gang, og da sa hun at i Etiopia tar man taxi dersom avstanden er like lang.

Flere vil bli flyktningguider

Etter at dekningen av krigen i Syria økte i omfang, har Røde Kors opplevd større pågang fra folk som vil bli flyktningguider.

– Mennesker på flukt er alltid relevant, men det er ikke alltid slike ting havner i media. Nå ser vi det på nyhetene hele tiden, sier Øyna.

Hun forteller at noe av grunnen til at hun valgte å studere juss, var fordi hun ville hjelpe sårbare grupper i samfunnet, som for eksempel flyktninger. Når det er noe hun ikke kan hjelpe Yiemnu med, føler hun veldig på det, sier hun.

– Man føler seg hjelpeløs når man ikke kan hjelpe. Jeg har blitt oppmerksom på at selv om mange har fått innvilget oppholdstillatelse, så er det møtet med samfunnet etterpå som ofte er det vanskeligste for dem som kommer til Norge.