– Gjør alle toaletter kjønnsnøytrale

UVANT. Vetle Mikkelsen mener at folk må venne seg til å møte på det motsatte kjønn på toalettet. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.

Stadig flere utdanningsinstitusjoner etablerer kjønnsnøytrale toaletter. – Det burde alle gjøre, mener pronomensfleksibel kjønnsstudiestudent.

Ordlisten Cis – Personer som identifiserer seg med det kjønnet de er født i.

Transpersoner – Personer som identifiserer seg med et annet kjønn enn de er født i.

Kjønnsoverskridende – Personer som bryter med normer forbundet med kjønn.

Det siste året har Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL, tidligere HiB) etablert kjønnsnøytrale toaletter på sine campus, og debatten pågår fortsatt ved utdanningsinstitusjoner i hele landet.

Vetle Mikkelsen studerer Tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitetet i Bergen (UiB) og er leder for Skeivt Nettverk Rødt på Vestlandet. Hadde det vært opp til hen, hadde alle toaletter blitt kjønnsnøytrale.

– De kunne gjerne gjort alle toaletter kjønnsnøytrale.

– Hvorfor det?

– Først og fremst fordi det er mange som ikke identifiserer seg som hverken mann eller kvinne. Samtidig er det mange som identifiserer seg som mann eller kvinne, som i tillegg har et flytende kjønnsuttrykk.

Ifølge Mikkelsen kan man oppleve å få blikk eller ubehagelige spørsmål på toalettet.

– Det er overraskende mange som føler seg berettiget til å spørre om genitalier, sier hen.

Kan oppleves utrygt

Mikkelsen forteller at hen kjenner til mange Cis- og transpersoner (se faktaboks) med kjønnsoverskridende uttrykk. Disse opplever å bli tatt som noe annet enn det de er, eller identifiserer seg som.

– Man kan oppleve det utrygt å bruke et toalett som man gjerne ikke føler seg helt hjemme på, spesielt om andre gir uttrykk for at du hører hjemme der.

Hen forteller at det finnes mange som er redde for å gå på do.

– Om det så bare var en person mener jeg at det hadde vært en god nok grunn, men det er faktisk noe som gjelder mange.

Har allerede kjønnsnøytrale handicap-toalett

– Man har jo allerede et alternativ i handicaptoalettene. Trenger man et alternativ til?

– Har ikke personer med nedsatt funksjonsevne kjønn? Om man først skal dele inn i kjønn, har folk med nedsatt funksjonsevne også kjønn. Da blir det rart at man har kjønnsdelte toalett for folk med full funksjonsevne, og kjønnsnøytrale for folk med nedsatt funksjonsevne.

– Hva med dem som synes det er ubehagelig å gå på kjønnsnøytrale toalett, skal man ikke ta hensyn til dem?

– Hvorfor synes de at det er ubehagelig?

– Fordi de ikke er vant til det?

– Nettopp. Når alt kommer alt, er toalettet bare et sted man går på do.

Enstemmig vedtatt i SP-UiB

Da universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) skulle vedta en handlingsplan for likestilling, tok Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) opp kjønnsnøytrale toaletter som et av sine forslag. Handlingsplanen ble utsatt i styret, men toalettene er på plass.

Daværende parlamentsleder og nåværende styremedlem i universitetsstyret, Johanne Vaagland, forteller at de hentet erfaring fra Universitetet i Oslo.

– Om det er ønskelig å ha det der, er det sikkert ønskelig hos oss også, forklarer den gamle parlamentslederen.

Hun forteller at selv om man ikke fikk noen konkrete henvendelser fra studenter som hadde behov for kjønnsnøytrale toalett, så man ikke bort ifra at studentsammensetningen i Bergen var noenlunde lik som sammensetningen i Oslo.

– Vi hadde ikke fått noen henvendelser fra studenter som sa at dette ville vi ha. Men det kan fortsatt finnes et ønske om det.

– Kjønnsnøytrale toaletter beste løsning

– Men man har jo allerede et tredje alternativ i handicaptoalettet?

– Jeg synes ikke det er godt nok. Kjønnsnøytrale toaletter er en bedre løsning.

Det idelle, ifølge Vaagland, er noen toaletter for menn, noen for kvinner og noen som er kjønnsnøytrale slik at alle kan gå dit de vil.

– Det skal ikke føles som at du sendes i en bås du ikke hører hjemme i.