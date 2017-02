God undervisning kommer også fra hjertet!

ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES

Professor Jan Petter Hansen tror at nok en søknadsprosess heller vil bidra til mer konkurranse enn til samarbeid mellom underviserne.

Da Studvest kontaktet meg om hva jeg mener om Det matematisk-naturvitenskaplige fakultets prøveordning der gode undervisere kan søke om lønnsopprykk, svarte jeg slik:

«Jeg kan godt svare på spørsmålet, men tror ikke jeg har veldig sterke meninger om saken. Undervisning er en vesentlig del av jobben vår, og gjør vi den godt så synes jeg det bør telle med i regulære lokale lønnsforhandlinger uten at man lager et nytt lønnsopprykksspor. Motargumentet er kanskje at ordningen skal heve prestisjen ved å undervise, men undervisningsprisene som utdeles kunne jo blitt gjort mer prestisjefylt gjennom større/flere priser. Bottom line så tror jeg ikke god undervisning kan kjøpes, den kommer fra hjertet.»

Siste setning falt kollegene Arild Raaheim, Vigdis Vandvik, Oddfrid Kårstad og Lucas Jeno så tungt for hjertet at de i et innlegg i Studvest både avviser hjertets betydning og gir sin forklaring på hva som er begrunnelsen for ordningen: Å bidra til en felles undervisningskultur, utvikling av undervisningskvalitet og å øke undervisningens status, blant annet gjennom etablering av et pedagogisk akademi for fremragende undervisere. Jeg tror dette er et uønsket resultat av det søknadsregimet vi lever under. Hvordan mer konkurranse på nok et område skal reversere denne tendensen, begriper jeg ikke.

Jeg er på ingen måte motstander av gode tiltak for å synliggjøre at undervisning er en viktig del av den jobben vi som faglig ansatte ved UiB gjør, og jeg hilser høyere status for den grunnleggende undervisningen velkommen. Det jeg reagerer på med denne ordningen, er at jeg ikke tror at det å konkurrere mot hverandre i søknadsform på nok et område vil bidra til mer fellesskap blant underviserne. Flere tiår med stadig økende konkurranse om forskningsmidler har også bidratt til mindre fellesskap og liten interesse for alle aktiviteter som ikke gir individuell suksess. Det har resultert i liten deltakelse og engasjement rundt fellesseminar og annen kulturbygging. Jeg tror dette er et uønsket resultat av det søknadsregimet vi lever under. Hvordan mer konkurranse på nok et område skal reversere denne tendensen, begriper jeg ikke. Ei heller er jeg sikker på om det er beste måte å bruke pengene på, ettersom god undervisning også forutsetter lokaler som faktisk er tilrettelagt for god undervisning, jamfør auditoriefløyen i Allégaten.

Enda mer stusser jeg når mine meningsmotstandere beskriver hva som kjennetegner god undervisning: «All undervisning må planlegges og koordineres i samarbeid med kolleger». Javel, men det er ulik grad av samarbeid og koordinering i et laboratoriekurs for begynnerstudenter enn i et kurs i generell relativitetsteori. Den unike delen av undervisningstilbudet som bare et fåtall av våre kolleger faktisk har kompetanse til å gi, er selvfølgelig også «deres kurs» ettersom gjennomføring av den typen undervisning står og faller på kompetansen som akkurat den professoren har.

Ufullstendig finner jeg også omtalen av forskningsbasert undervisning. Raaheim et. al. fremhever her evnen til å tilrettelegge for læring og å sette seg inn i læringslitteratur. For meg er kjernen i forskningsbasert undervisning noe helt annet: Det er undervisning som utføres av engasjerte fagpersoner som gjennom sitt kjennskap til forskningsfronten, kan ta i bruk eksempler som knytter en rød tråd helt fra begynneremnet de underviser i til brennaktuelle faglige forskningsproblemstillinger eller -anvendelser.

Når det er sagt, så kan det jo godt hende at matnat-fakultetets ordning blir en suksess, og det kan også hende jeg selv søker om å få denne gulroten i fremtiden. Men selv om jeg er enig i mange av målsettingene som fakultetet ønsker å oppnå, så er jeg enda mer i stuss om valgt medisin er rett etter å ha lest Raaheim et. al. sitt innlegg i Studvest og seinere Raaheim sitt soloinnlegg i Bergens Tidende: De synes å bære preg av å ville tre et variert undervisnings- og læringslandskap gjennom en endimensjonal Pink Floydsk kvern hvor det er lærernes harde og konstante planleggingsarbeid sammen med sine kolleger som fører verden fremover. Derfor avvises det at god undervisning også kommer fra hjertet. Og for å svare på deres motspørsmål, jeg tror at også god forskning og formidling kommer fra hjertet. At det kreves hardt arbeid i tillegg, er en selvfølgelighet.

Og med fare for at Raaheim legger nok et eksempel til sin liste over personlig synsing fra sine kolleger, vil jeg avslutte med å si at jeg selv alltid ble mest motivert av gode lærere som i tillegg til en plan også strålte av kjærlighet til faget sitt. Det var de utrolig engasjerte mattelærerne jeg hadde på ungdomskolen og på videregående som førte meg til realfag på universitetet, og det var en uforglemmelig fysikkforeleser som motiverte meg til videre studier i kvantefysikk. Jeg vet ikke i hvilken grad de fulgte Raaheim sine undervisningssystemer og studerte læringslitteraturen, men jeg vet at det var på grunn av dem jeg arbeidet natt og dag for å lære det som i dag er mitt fag.