Gode muligheter for studier i utlandet

ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN

LESERINNLEGG: Selv om UiB kanskje gir dårlig informasjon om utveksling, finnes det hjelp å få – du må bare vite hvor du skal lete.

Debatt Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

I Studvest kunne vi torsdag 14. september lese om studenten Lene og hennes opplevelse av Universitetet i Bergens svake og selvmotsigende informasjon om utveksling. Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) finner det skuffende at en institusjon med målsetninger som UiBs ikke tilbyr studentene den informasjonen de trenger, men mener samtidig at det finnes gode muligheter for å skaffe seg nødvendig informasjon.

UiB har blitt en foregangsinstitusjon i Norge med sin prøveordning for opt-out utveksling (en ordning der man aktivt må melde seg av utveksling, red.anm.), og generelle høye målsetninger for studenters utvekslingspotensiale. Det er derfor lett å stille spørsmål om hvorfor en satsning på god veiledning ikke følger som en konsekvens av ambisjonsnivået. Er det en ting vi i ANSA vet er det at det finnes svært gode ordninger og muligheter for studenter som ønsker å ta hele eller deler av sin grad i utlandet. Dårlig informasjon fra norske utdanningsinstitusjoner skal ikke være et hinder for at disse ordningene benyttes.

Hos ANSA har vi flere rådgivere med inngående kompetanse på land over hele verden. Vi har også et tett samarbeid med agenter som setter studenter i kontakt med internasjonale institusjoner, og bidrar til et sikrere opphold i utlandet for norske studenter. Dette er kompetanse vi oppfordrer alle studenter med nysgjerrighet for utveksling til å benytte seg av.

Stian Magelssen fra Studentparlamentet ved UiB trekker korrekt frem at låneandelen av skolepengestøtten for norske studenter i utlandet har økt. Dette gjør dessverre at studenter som studerer i utlandet risikerer å sitte igjen med studielån langt høyere enn studenter som tar hele sin grad i Norge. Men det er ingen selvfølge.

Det finnes gode muligheter for å ta utdanning i utlandet som ikke koster flere hundre tusen kroner i skolepenger. Det er lett for studenter i Norge å se til land med høye skolepenger som Storbritannia, USA og Australia. Men norske studenter må også tørre å se litt bredere enn det. Vi trenger faktisk ikke se lenger enn til Tyskland for å finne et land med et utdanningssystem som ligner vårt eget, og som er uten skolepenger for norske studenter. Tyskland er også et viktig satsingsland for både ANSA og Kunnskapsdepartementet, og et land med unike muligheter for norske studenter som ønsker internasjonal kompetanse.

Det er skuffende dersom UiB ikke tilbyr studenter den informasjonen de føler de trenger for å reise ut. Dette må bli langt bedre dersom institusjonen skal gjennomføre sin prøveordning for opt-out utveksling og nå sitt mål om 40 prosent utveksling. Heldigvis finnes det også svært gode ordninger i dag for de studentene som oppsøker dem.