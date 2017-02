Grønmo hyllet i siste forlesning

SKÅL! Nåværende og forhenværende rektor skåler i bobler for å feire Sigmund Grønmos aller siste forelesning i metode. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN.

Tidligere rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, fikk både musserende og ballonger da han ble hedret av studenter og universitetsansatte i sin siste metodeforelesning.

– Jeg må vel pynte meg litt for anledningen, sier rektor på Universitetet i Bergen (UiB) Dag Rune Olsen, og trekker rektorkjedet opp av en liten pung.

Sammen med flere studenter på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), forelesere og representanter for studentmiljøet, har han stilt opp utenfor det store auditoriet i SV-bygget. Der inne holder statsviter, sosiolog og tidligere rektor Sigmund Grønmo sin siste forelesning i metode på UiB før han går av med pensjon. Han skal overraskes med ballonger, musikk og musserende vin i de siste minuttene av forelesningen.

– Jeg håper ikke disse siste ti minuttene er avgjørende for eksamensresultatene til studentene, sier sosiolog Synnøve Fluge, som er initiativtager til feiringen.

Forsamlingen toger inn til lyden av ABBAs «Thank You For The Music», men ordlyden på refrenget er ikke helt den samme – det er «Thank you for the methods» som synges idet toget går forbi studentene og ned mot podiet. En hyllest til Grønmo, som er kjent for sine metodeforelesninger.

– Jeg er utrolig glad og rørt over denne veldig overraskende avbrytelsen. Det er ekstra stas at det skjer her i auditoriet sammen med studentene, sier Grønmo fra podiet.

Kommer ikke til å forsvinne

– Dette var veldig gøy, og ble tatt helt på sparket! Det var en student på min forrige forelesning som gjorde meg oppmerksom på at dette skulle være Grønmos siste forelesning. Flere har involvert seg, både kolleger og studenter, og at rektor kom, som fikk vite om det i dag, var helt fantastisk, sier initiativtager Fluge.

Student Oda Bjerkan synes overraskelsen var rørende, og synes det er synd at Grønmo skal slutte.

– Han er veldig dyktig, og klarer å forklarte kompliserte ting på en enkel måte. Han hever nivået til alle studentene i forelesning gradvis på en måte som gjør at ale henger med, sier hun, og legger til:

– Vi kommer nok til å se ham rundt, så helt borte fra UiB blir han jo ikke.

Det kan Grønmo selv bekrefte.

– Som universitetsprofessor slutter man aldri med det man holder på med. Jeg har dessuten flere verv og oppgaver tilknyttet universitetet og studentmiljøet, så jeg kommer nok ut av pensjonisthulen min iblant, sier han.