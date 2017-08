Innholdsløst babbel om studentene, mener retorikk-ekspert

EKSPERT. Magnus Hoem Iversen skriver doktorgrad om politisk retorikk. Han mener partiprogrammene er preget av «baconspråk». FOTO: SIGRID HAALAND

For vagt og for få prioriteringer, er dommen til retorikkforsker som har gått gjennom partienes løfter til studentene.

– Generelt sett preges partienes punkter om høyere utdanning av «baconspråk». Det vil si at de drypper av fett fra valgflesk.

Det sier Magnus Hoem Iversen, som skriver doktorgrad om politisk retorikk. Han har gått gjennom delene om høyere utdanning i de ulike partienes programmer, og er lite imponert over det han fikk se.

– Alle partiene virker å love gull og grønne skoger. Ord som går igjen er «øke», «støtte», «styrke», «love» og «ordne». Det er i og for seg helt greit, men hvis man skal bruke penger på å styrke noe, så blir det nødvendigvis mindre penger igjen til noe annet. Og det står det ingenting om.

Iversen sier at dette er problematisk, siden det først er når man ser hva partiene vil nedprioritere at man tydelig får fram forskjellen mellom dem.

Løftefrykt

Et annet problem han løfter fram, er programmene er veldig vage. Som eksempel bruken han et punkt fra Senterpartiets partiprogram som lyder «Sikre god studiefinansiering»

– Altså, hva betyr egentlig det? Synes de studiestøtten god i dag? Vil de at studentene skal få 30 000 mer i året, som noen av de andre partiene? Dette betyr jo i realiteten ingenting om vi ikke vet hva det innebærer.

Årsaken til dette er ifølge doktorgradsstipendiaten at politikere frykter å være konkrete i frykt for senere å bli beskyldt for løftebrudd.

KrF og SV viser tendenser

– Hvilket parti er verst totalt sett?

– Det er liksom ingen som skiller seg ut som verst, fordi de alle er så dårlige.

– Er det noen som skiller seg ut i positiv retning, da?

– KrF og SV er hakket mer konkrete enn de andre. Og SV har også tendenser til å forklare hvorfor de vil gjøre det de skriver, noe som er positivt. Men samtidig har SV dobbelt så mange punkter som flere av de andre partiene, og ting forsvinner litt i mengden. Å konse mer på færre punkter hadde nok vært bedre for dem.