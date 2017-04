Hadia Tajik besøkte Kvarteret

IMPONERT. Nestlederen i Arbeiderpartiet lot seg imponere over arbeidsinnsatsen til frivillige studenter da hun besøkte Det Akademiske Kvarter. Her sammen med Samfunnet-leder Sindre Viulsrød og Kvarteret-leder Sigrid Gausen. FOTO: MARIE LUISE DEIKE

Nestlederen i Arbeiderpartiet ble anbefalt av partifeller å besøke Kvarteret. Hun skulle gjerne vært med på Game of Thrones-Helhus, kan hun blant annet fortelle.

Tirsdag formiddag dukket Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, opp på Det Akademiske Kvarter. Sigrid Gausen, daglig leder på studentkulturhuset, forteller at politikeren kom for å se hva som skjer på huset.

– Det er viktig for oss å vise politikere og kulturaktører hva vi har å tilby. Derfor er det veldig kjekt når folk som Hadia kommer på besøk.

Fullfører Jonas sin Vestlandsturné

Tajik er i utgangspunktet i Bergen for å delta på Christiekonferansen, en møteplass for landets nærings-, kultur- og samfunnsliv. I tillegg tar hun seg altså tid til å gjøre seg bedre kjent med studentmiljøet i byen.

– Forhistorien er at Jonas har vært på en rundreise på Vestlandet og besøkt plasser som folk i partiet har anbefalt. Han fikk ikke tid til alle, og Kvarteret var en av de plassene som ble nevnt. Vi fikk høre at her var det bra folk, forteller hun.

Hun er imponert over de frivillige ved Kvarteret og synes det er inspirerende å se at så mange engasjerer seg.

– De klarer å organisere et ganske stort hus med mye aktivitet.

Sindre Nordås Viulsrød, leder for Studentersamfunnet, mener det er viktig å vise politikerne hvor mye innsats som blir lagt ned for å arrangere debatter, konserter og andre arrangementer.

– Det er viktig å vise frem til sentrale politikere hvor utrolig stor innsats studentene i Bergen legger ned som frivillige. Det frivillige arbeidet er viktig for kulturbyen Bergen, men også for utdannelsen til studentene.

Sa ja til debatt

Det var Viulsrød og Gausen som viste Tajik rundt i bygget. De kunne også slå ihjel myten om at studenter i dag er mindre engasjerte enn tidligere overfor Tajik. Inne på Maos Lille Røde benyttet også Viulsrød seg av muligheten til å invitere Tajik til debatt neste semester, noe hun takket ja til.

– Den frie talerstolen som studentersamfunnet tilbyr er viktig. På 70-tallet utviklet Studentersamfunnet seg til å bli et slags ekkokammer, men nå er organisasjonen mer tverrpolitisk, sier Viulsrød.

Han synes også det er viktig at folk fra den offentlige arenaen dukker opp.

– Vi er avhengige av at maktpersoner som Hadia Tajik stiller opp.

Skulle gjerne vært på Game of Thrones-helhus

Gausen tror Kvarteret også bidrar med flere nye medlemmer til Bergens kulturliv.

– Vi holder jo på med mye forskjellig og mange fortsetter å jobbe innen kulturlivet etter endt utdannelse.

Tajik mener også det er viktig at studentene har muligheten til å utvikle andre sider ved seg selv, i stedet for å kun fokusere på akademisk lærdom. Hun er imponert over programmet på Kvarteret og tror Bergens kulturliv næres godt av tilbudet studentene har snekret sammen.

– Den Game of Thrones-helaftenen skulle jeg ønske jeg hadde fått med meg, sier hun.