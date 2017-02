Halvert valgdeltakelse ved campus Bergen

LITEN OPPSLUTNING. Bare 14,5 prosent av studentene i Bergen valgte å stemme til Studenttinget. Bildet er fra et fusjonskomite-møte før valget. FOTO: KAROLINE SKARSTEIN

Studentene ved Høgskulen på Vestlandet har valgt sine studentrepresentanter. I Bergen hadde valget en halvering i oppslutning sammenlignet med Høgskolen i Bergens siste valg.

Den gamle Høgskolen i Bergen kunne tidligere skilte med Norges beste valgdeltakelse på 30 prosent ved parlamentsvalg. I historiens første valg til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet landet campusen i Bergen på 14,5 prosent.

Professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, er ikke overrasket over at valgdeltakelsen i studentdemokratiene generelt er ganske lav.

- Det har jo litt med makt å gjøre. Den relative makten til studentdemokratiet er nokså begrenset. Det er ingen grunn til å tro at flertallet av studentene er brennende opptatt av å forandre samskipnaden de allerede er relativt fornøyd med. Det er ingen sexy saker som tenner folk og mandatområdet er for snevert.

Han forklarer videre at det er proporsjonalitet mellom opplevelsen av makt og valgdeltakelse.

- Det er jo klart at det ideelt sett burde vært over 50 prosent på all valgdeltakelse.Valgdeltakelsen avhenger ofte av hvorvidt velgerne anser at de har makt. Det er grunnen til at det er høyere valgdeltakelse ved stortingsvalg enn ved kommunevalg. Valgdeltakelsen følger makten.

– Skulle gjerne hatt høyere oppslutning

Valgansvarlig ved HVL-Bergen, Øyvind Hatland, sier til Studvest at han ikke er misfornøyd.

- Jeg skulle selvfølgelig ønske at vi hadde høyre valgoppslutning, men jeg er ikke misfornøyd med 14,5 prosent.

Han sier videre at aktiviteten på campus generelt er lavere nå, enn når de vanligvis avholder valg.

- Under valget har vi sett at det har vært færre studenter som har oppholdt seg på campus i starten av semesteret. Tidligere har valget vært i slutten av semesteret og da har det vært enklere å nå ut med stand-aktivitet og promotering av valget.