Harde kår på «Harde kår»

FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

BTS-revyen hadde sine lysglimt, men var dessverre ikke verdt bybaneturen.

REVY «BTS-revyen: Harde kår-BTS i 140 år» Hvor: Høgskulen På Vestlandet, campus Bergen, Kronstad Når: 6.-11.mars

«Ikkje naudsynt følgjer ei raud tråd» står det i brosjyren til årets BTS-revy, «Harde Kår». Om mangel på tema og rød tråd er bevisst eller ikke, er et visst felles tema noe som kunne reddet revyen som helhet.

Revyen åpner i klassisk revystil med åpningsnummeret «Det regner åpninger» hvor teksten på «It’s raining men» er blitt tilpasset til å åpne for «BTS i 140 år». Det er i hvert fall ingen tvil om at det er årets BTS-revy jeg har kommet til.

I første akt får vi servert en rekke sketsjer som går fra politikkens verden til studenttilværelsen. Her får man innblikk i politiker-farmen, sett en syngende Trump, samt numrene «Fadder Forvirring» og «Stille stund på byen», hvor man lett forstår hvem i salen som har befunnet seg på silent disco på Vaskeriet i det siste. Sketsjene er korte og punchlinen kommer til tider litt brått, slik at jeg må spørre meg selv om hva det var som skulle være morsomt.

Revyen når sitt toppunkt med sketsjer som «Requiem for eksamen», hvor alle som har vært i eksamenssituasjonen noen gang må ta seg i å le av den presise beskrivelsen. Revysjef Maria Haue Blindheim har også gjort et godt valg i strukturen av forestillingen. I slutten av første akt får vi det i mine øyne drøyeste innslaget med «Frittgående høne» i form av en ulykkelig vagina, som pirrer publikums nysgjerrighet om hva som kan dukke opp i andre akt.

Det flinke bandet får lite innpass gjennom forestillingen. Dette blir noe bedre mot andre akt, men det forblir de noe svake sketsjene som står i sentrum. Dette er synd. Jeg savner at bandet får bidratt mer for å skape sammenheng gjennom forestillingen. Her kunne det gjort seg godt å bytte ut noen av de mange sketsjene med noen flere musikkinnslag. Jeg savner også at de skuespillerne som er flinkest, som for eksempel Joakim Byrknes Nymark, får mer tid på scenen – de flinkeste er også de som får minst scenetid.

Jeg ble lovet morsomme sketsjer, vakre sanger og en vill koreografi, men fant ikke dette på scenen. Et og annet gullkorn snek seg inn innimellom, noe som gjorde at jeg måtte ta meg i å smile godt, men i sin helhet var ikke BTS-revyen vært bybaneturen over til Kronstad.