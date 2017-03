HF-studenter med selvironi

FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE.

HF-Revyen stiller opp i mariusgenser og omfavner amatørevysjangeren.

REVY HF-Revyen 2017: «HIS212: Høydens historie» Hvor: Storelogen på Kvarteret Når: 14.mars-17.mars

«Å nei!» utroper en fortvilet student fra et av setene i salen. Han er for sen til muntlig eksamen, der to sensorer står på scenen klare til å bedømme. Slik kastes publikum inn i årets HF-revy, HIS212: Høydens Historie.

Vi følges gjennom «historiske» hendelser, som hvordan Harald Fagre samlet alle fakultetene til et felles universitet, og Kaptein Sabeltann og vikinger på utveksling. Det spilles på stereotypier og vitses om studenttilværelsen. Som i sketsjen «Romeo», der vi møter forbudt kjærlighet mellom Jusstudenten Romeo, overbevisende spilt av Truls Sletvold, og en kvinnelig teatervitenskapstudent. På tross av flere relaterbare tema er det gjerne de noe eldre på bakre rad som tar til å gapskratte.

Skuespillerne er klart amatører. Dialogen er til tider uklar, andre ganger en smule høylytt og sangstemmene noe off-key. Men de er også, slik som Jone Erik Rasmussen i hovedrollen, fulle av selvtillit og lette å like, og det er tydelig at alle sammen koser seg på scenen. Slik prøver de ikke å være noe annet enn en amatørrevy. Her ligger forestillingens styrke.

Revyen bruker mye selvironi og gjør sine svakheter til noe positivt. Kostymer og rekvisitter er tydelig lavbudsjett, bestående av ting som papp-bart-og-briller og skuespillere kledd i mariusgenser. Dette legges det ikke skjul på, men brukes som en del av humoren i de ulike sekvensene. Den lille salen på Kvarteret brukes også for det den er verdt. Midtgangen blir ofte brukt, og det lille rommet gir en betryggende følelse av at du er en del av gjengen på scenen.

Revyen omfavner at dette er en studentrevy – ikke mer eller mindre. Følelsen er likevel av at dette kunne vært din egen vennegjeng som stilte seg opp på scenen for å livne opp festen. Noe som bidrar til å skape en en lett og koselig revy, men ikke mer. Slik er HF-revyen et flott avbrekk fra lesesalen, men er ikke for dem som forventer noe mer av en kveld på Kvarteret.