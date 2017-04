Hjelper studenter til boligpenger

OPTIMISME. Gründer Oscar Hellenes (t.h.) ser lyst på fremtiden til norsk delingsøkonomi. Her sammen med Sune Lindegaard (t.v.), forretningspartner og grunnlegger av danske Key Butler, som Lotel er fusjonert med. FOTO: KEY BUTLER

Da Oscar Hellenes gikk på NHH ville han gjøre Airbnb lettere for studenter. Nå har bedriften fått investeringsmillioner av Petter Stordalen.

Key Butler x Lotel Startet av NHH- studentene Oscar Hellenes (24), Jon Trygve Hegnar (23), Hans L. Falck (26) og Herman Aleksander Dahl (24) i 2015.

Fusjonerte i 2016 med danske Key Butler og i 2017 med svenske Top Host, som begge leverer lignende tjenester.

Tar fra 25 til 35 prosent av leieinntektene – etter at Airbnb først har tatt sin andel.

I dag ledes selskapet av Hellenes. De tre andre gründerne har solgt seg ut.

Før investeringene og innkjøp av Gustav Witzøe, eide Hellenes 50 prosent av det norskregistrerte selskapet, mens 32 prosent var eid av Key Butler-gründer Sune Liengaard. Kilde: Dagens Næringsliv og Oscar Hellenes

– Vi ville jo leie ut leiligheten siden det bare er ti måneder studiestøtte og hybelen står tom flere måneder løpet av året. Det er et paradoks med Airbnb at når du skal leie ut, er du ikke i byen. Da kan man jo ikke håndtere utleien, sier Lotel-gründer Oscar Hellenes.

Sommeren 2015 ville han leie ut boligen sin gjennom Airbnb. Da måtte han legge ut bilder av boligen, levere nøkler til leietakere og følge dem opp under oppholdet. Dette opplevdes som mye arbeid, og ga Hellenes ideen om å starte selskapet Lotel.

Fikk millioner

Lotel hjelper folk å leie ut med Aribnb, og tar bilder, leverer nøkler og vasker for deg, som en tilleggstjeneste til Airbnbs utleie.

Nesten to år senere har selskapet gått fra å være et hobbyprosjekt til å bli en suksess som tilbyr tjenester i Bergen, Oslo, Trondheim, København og Amsterdam . Hellenes selv har blitt et norsk ansikt for delingsøkonomien og blir kalt inn til NRK-debatter og intervjues av Dagens Næringsliv med jevne mellomrom. To tidligere McKinsey-topper, Petter Stordalen, og den unge milliardæren Gustav Witzøe, har investert millioner i selskapet.

– Lotel fikk et tilbud fra mitt investeringsselskap Strawberry Equity, fordi de tilbyr en ny tjeneste som svarer på et konkret behov som har vokst frem som følge av fremveksten til Airbnb, sier Stordalen om investeringen.

Hellenes selv er fornøyd med utviklingen.

– Det er jo veldig kult for oss få anerkjennelse fra mange av nordens fremste forretningspersoner. Spesielt når en starter rett ut fra skolebenken.

Vil skattlegge

Finansminister Siv Jensen satte tidlig i 2016 ned et eget delingsøkonomiutvalg. Lederen for utvalget er økonomiprofessor ved Universitetet i Bergen (UiB), Tommy Staahl Gabrielsen.

Han presiserer at det er vanskelig å få oversikt over tall. Noe av grunnen til dette er at så mye av delingsøkonomien foregår svart, det vil si uten skattlegging.

Delingsøkonomiutvalget ser positivt på den raskt voksende delingen av varer og tjenester. I en rapport til finansminister Siv Jensen, foreslås de skattlegging og rapportering av delingsøkonomien. Blant annet brukerne av tjenestene til Airbnb og Hellenes.

Gründeren har uttalt seg kritisk til skattelegging og rapportering.

– Det er tre typer utfordringer knyttet til skattlegging av korttidsutleie av egen bolig. Den første er at utleie av mindre del av egen bolig i dag er skattefritt. Den andre utfordringen er at skattemyndighetene har liten oversikt over inntekter fra delingsøkonomien. Den tredje utfordringen er at det er uklart når korttidsutleie innebærer virksomhet, sier han.

Ser lyst på fremtiden

Delingsøkonomien er kjent for sine suksesshistorier. En av rapportene fra delingsøkonomiutvalget sier at delingsøkonomien i Norge består av omtrent 500 millioner kroner, og at 45 prosent av dette er knyttet til boligtjenester.

Samtidig anslår Businessmagasinet Bloomberg at Uber og Airbnb er verdt til sammen 99 milliarder dollar, eller 854 milliarder norske kroner.

Hellenes mener han ser en forandring i hvordan folk planlegger sin økonomiske fremtid. Det mener han lover godt for delingsøkonomien og Lotel.

– Mye tyder på at vi bare har sett toppen av isfjellet, slår han fast.

NHH- refs

Hellenes, som har gått på Norges Handelshøyskole (NHH), mener skolen burde forberede studentene bedre på arbeidslivet.

– De må jobbe mer i team med prosjekter og caser. Nå sitter folk primært på lesesalen og jobber alene, sier han.

Hellenes hyller studentmiljøet, skolearrangementene og studentene. Men han ønsker seg mer teknologikunnskap og faglige valgmuligheter.

– Jeg etterspør mer fokus på teknologi og innovasjon, det er det veldig lite av. Da jeg gikk der var det ikke noe fokus på dette overhodet.

Lotel-gründeren er ikke alene om å kritisere NHH for å ikke forberede studentene godt nok på fremtiden. I november i fjor svarte 72 prosent av studentene i en spørreundersøkelse at de var misfornøyde med teknologifokuset på studiet. De siste to gangene næringslivskonferansen «symposiet» har blitt avholdt, har det blitt fokusert tungt på behovet for teknologi og innovasjon.

– Man lærer også lite om å ha mot på skolen. De som tør å satse på annerledes tanker, er de som skaper nye ting.