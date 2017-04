Høgskolen får refs

MÅ GJØRE ENDRINGER. Bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleier er ikke gode nok. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Tre av studieløpene er ikke gode nok, ifølge NOKUT-rapport.

Bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er, ifølge NOKUTs tilsynsrapport fra 2016, ikke gode nok.

I tilsynsrapporten blir det vurdert om 35 utdanninger ved 14 læresteder oppfyller elleve kriterier i studietilsynsforskriften. Blant manglene som ble avdekket var for dårlige læringsutbyttebeskrivelser og behov for å innlemme mer vitenskapsteori og forskningsmetode i utdanningene.

– Flere av dem som har fått kritikk har allerede satt i gang tiltak for å videreutvikle utdanningskvaliteten, sier kommunikasjonsrådgiver i Nokut, Emilie Valebjørg.

Valebjørg forteller at institusjonene som deltok må rette opp påpekte mangler og sende inn ny dokumentasjon på det til Nokut.

– En ny rammeplan og retningslinjer gir miljøene en unik mulighet til å komme sammen på nasjonalt nivå og forbedre kvaliteten, sier hun.

Vil ikke vente med å endre læringsutbyttet

Fristen for å utarbeide nye læringsutbytter på overordnet nivå er satt til studieåret 2019/2020., men HVL har ikke tenkt å ta seg så god tid.

– På bakgrunn av tilbakemeldingene vi har fått av NOKUT ønsker vi ikke å vente helt til 2019/2020, sier dekan ved HVL Campus Sogndal, Anne-Grethe Naustdal.

Hun forteller at fagmiljøet på HVL allerede har startet å samarbeide om studieplaner for det kommende studieåret.

– Sammen med fagmiljøet i Bergen har vi bestemt oss for å starte opp med revisjon av læringsutbytte på emnenivå. Det er satt inn læringsutbytte for vitenskapsteori og forskningsmetode i starten av studiet ved alle bachelorprogrammene, sier hun.

Ser frem til å ta imot nye studenter

Instituttleder ved institutt for sosialfag og vernepleie ved Campus Bergen, Svanaug Fjær, forteller at påleggene fra NOKUT er helt sentrale for å rette opp mangler.

– Vi har lagt en plan for resten av semesteret der vi starter opp arbeidet med samkjøring av studieplanene. Vernepleierutdanningen i Bergen fikk noen mindre pålegg som er rettet opp for det kommende studieåret, forteller hun.

Naustdal forteller videre at HVL ser fram til å ta imot nye studenter innen barnevern, sosialt arbeid og barnepleie til høsten. Søknadsfristen for å søke opptak til utdanningene gjennom Samordna Opptak er 15. april.

– Vi får gode tilbakemeldinger i det daglige fra våre studenter og de er våre beste ambassadører. Vi ser virkelig fram til å ta imot nye motiverte helse-og sosialfaglige studenter til høsten, sier hun.