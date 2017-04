Holdt sin siste offisielle forelesning

MYE OPPSTYR. Bergens Tidende, NRK og TV2 var blant mediene som var tilstede da Aarebrot holdt sin siste forelesning. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

I dag holdt Frank Aarebrot sin siste forelesning på UiB, i hvert fall som ordinær professor. – Det blir nok ikke den siste, sier han selv.

Frank Aarebrot Professor i sammenliknende politikk ved UiB.

Har blant hatt frokostmøter med Studentersamfunnet, og har gjort foredrag på tv.

Ofte brukt som «ekspert» i Studvest og andre nasjonale medier.

Fylte 70 år 19. janaur 2017. Ble Professor Emeritus halvannen uke senere.

I dag holdt Frank Aarebrot sin siste offisielle forelesning ved Universitetet i Bergen (UiB).

Etter å ha fylt 70 år på begynnelsen av dette semesteret, trer Aarebrot nå inn i rollen som Professor Emeritus, som er en betegnelse professorer får når de går av med pensjon. Den siste forelesningen ble holdt i faget Stats- og nasjonsbygging. Forelesningen var åpen for alle og ble streamet av Bergens Tidende og NRK.

Mister lønnen, men slipper møter

På spørsmål om dette virkelig er hans siste forelesning, svarer hovedpersonen at han ikke tror eller håper det.

– Det blir den siste med professorlønn, da. Men så lenge folk vil ha meg, vil jeg fortsatt bidra, sier han.

– Hva kommer du til å savne?

– Jeg kommer jo forhåpentligvis ikke til å slutte helt, og sånn sett håper jeg at jeg ikke kommer til å savne noe.

Aarebrot legger til at noe av det han setter mest pris på i jobben sin er å kunne følge med i tiden gjennom å kommunisere med ungdom. Dette tror han er viktig for å fornye seg og henge med i utviklingen i samfunnet. Men hvis han må peke på én ting det skal bli godt å være foruten, er svaret klart og tydelig.

– Komitémøter! Det skal bli godt å slippe komitémøter og generelt alt som har med byråkrati å gjøre.

Svært godt likt

Heller ikke UiB-rektor Dag Rune Olsen tror dette kommer til å bli Aarebrots siste forelesning, selv om dette er den siste offisielle.

– Han vil nok bidra til foredrag og forelesninger i fremtiden, men han vil ikke lenger ha ansvar for kurs, slik han har nå.

Olsen forteller at det som gjør Aarebrot unik er at han har en ekstrem evne, vilje og kraft til å formidle for et bredt publikum. Ved siden av å være en godt likt foreleser blant studentene, mener Olsen at professoren har bidratt til å skape et ansikt for UiB utover forelesningene.

Støttespiller og hverdagshelt

Leder av Studentersamfunnet i Bergen sin Aktuelt-komité, Oda Bjerkan, var blant dem som var tilstede på forelesningen.

– Frank har vært en aktiv del av studentersamfunnet fra han var student selv og frem til i dag, sier hun.

Bjerkan forteller at Aarebrot gått fra å være en student som var med på å arrangere møter, til å selv bli en av de mest populære foredragsholderne. I dag er han utnevnt til kommandør av samfunnet, en hedersbetegnelse han bare deler med ni andre. Selv om professoren må roe ned på universitetsarbeidet, tror hun ikke at det vil påvirke hans forhold til Samfunnet.

– Frank er vår store støttestpiller og hverdagshelt. Han vil fortsette å være det fremover, slår hun fast.