– Hvis nyhetene er en hai, er satiren en sugefisk

FNYSER AV PRESIDENTEN. Knut Nærum mener medieskepsis er en forestilling som har gått til hodet på Donald Trump. FOTO: TORE H. THIESEN

Knut Nærum er skeptisk til ukritiske nyheter, og mener satire kan spille en viktig rolle i nyhetsbildet.

Knut Nærum, forfatter og tidligere fast paneldeltaker i Nytt på Nytt, holdt forrige uke foredrag om dystopisk skjønnlitteratur på Bergen Offentlige Bibliotek. I anledningen har han takket ja til et intervju om satire som medium i disse medieskeptiske tider. Men medieskepsisen er først og fremst er en oppblåst forestilling som har gått til hodet på Donald Trump, tror Nærum.

– Også eksisterer den i form av frykt blant journalister og redaktører som føler seg presset til å opprette nettstedet Faktisk.no (samarbeidsprosjekt mellom VG, Dagbladet og NRK for å faktasjekke journalistikk, red. anm.), sier han.

– Noen politikere er gaver

Det er riktignok et par år siden Nærum pensjonerte seg fra Nytt på Nytt, men komikeren har fortsatt som forfatter.

– Jeg jobber lite med satire nå, men en gang i måneden skriver jeg en tekst i Dagbladet med satirisk fortegn. Strengt tatt så er det bare ting jeg mener, sier han.

Han mener satiren kan være en viktig kilde til nyheter for mange, men frykter ikke at tradisjonelle nyheter kommer til å gå ut på dato med det første.

– Jeg har lenge vært skeptisk til politikere og nyheter som er takknemlige. Det vil si nyheter som ikke sier så mye nytt, men som er enkle å være enige i. Slike saker er for selvsagte.

– Er det noen politikere det er enklere å gjøre satire på?

– Det finnes noen norske politikere som er gaver som bare fortsetter å gi. Jeg synes derimot at man ikke bør bli for makelig i sin kritikk. Det er for eksempel mange som mener Sylvi Listhaug går for langt, men den holdningen endrer verken idéene eller praksisen hennes.

– Satire er viktig

I Norge kjenner vi satire best gjennom serier som Nytt på Nytt og komikere som Dag Sørås, men sjangeren spiller en enda viktigere rolle andre steder i verden.

– I Egypt er den en viktig del av nyhetsbildet. Og The Daily Show var under Jon Stewart primærkilden til nyheter for et par millioner unge mennesker. Da blir satiren viktig ikke bare som kommentar, men også som journalistikk. Den gir deg rett og slett verdenssynet ditt, sier Nærum.

Han påstår at meningene hans ikke er veldig provoserende, og kommer ikke på noen episoder i livet hvor han selv har skapt furore.

– Men dersom du vil jobbe som satiriker kan du ikke forvente å bli likt av alle. Det var vel Orwell som sa at journalistikk er å skrive noe som andre ikke vil ha på trykk. Alt annet er PR.

For mye vitser?

Nærum beskriver humoren sin som voksen, og mener hovedforskjellen på han og Anne Kat. Hærland er at hun er mer sleivete.

– Hun er den slemme jenta bakerst i klasserommet. Jeg har alltid tenkt på hva som bør sies. Hvilke vitser trenger Norge?

– Og hvilke vitser tenger Norge i dag?

– Jeg vet ikke om vi trenger vitser, jeg. Det er mulig vi har for mye av det, at det rett og slett er et behov for færre vitser.

For sikkerhets skyld tar han selv på munnbind i enkelte situasjoner hvor han ellers kunne ha tenkt seg å vitse.

– Man skal være forsiktig med å vitse om folk som ikke har bedt om å være i nyhetene. Og en del som har med utseendet å gjøre. Mannekroppen er morsom, men kvinnekroppen, den lar vi være. Aldri gjør narr av den, det er en god regel.