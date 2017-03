Høgskolen mindre åpen etter sammenslåingen

MINST ÅPEN. HVL sin journal er skjult fra nettet, i motsetning til NHH og UiB sine journaler. ILLUSTRASJONSFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Etter fusjonen sluttet Høgskulen på Vestlandet å dele sine dokumenter på nett. – Skadelig for demokratiet, mener åpenhetsekspert.

Offentleglova § 3. Hovudregel : Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Alle offentlige institusjoner i Norge må lage en journal over all post, inkludert e-post, som sendes til og fra institusjonen. Disse postlistene skal som hovedregel være tilgjengelig for alle. På den måten kan hvem som helst følge med på hva myndighetene holder på med.

På Universitet i Bergen (UiB) og Norges Handelshøyskole (NHH) er oversikten over posten lagt ut på nettet, for å gjøre det enklest mulig for folk å følge med. Det var de også på Høgskolen i Bergen før de slo seg sammen med høgskolene i Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund.

Etter sammenslåingen har de sluttet å oppdatere postlisten.

– Til skade for demokratiet

– Det er beklagelig at de i vår tid ikke legger det ut på nettet. Det betyr at det blir mer tungvint å å få tak i dokumenter, noe som er til skade for demokratiet, sier Nils Øy, spesialrådgiver i Norges Presseforbund.

Loven sier ikke at institusjonene må legge listene ut på nettet, så lenge de gir ut dokumenter dersom noen spør om det. Øy tror de fleste institusjoner legger journalen ut på nettet, men at det fortsatt er mange som ikke gjør det.

Har hatt skjulte lister siden november

Astrid Alræk Optun, som leder dokumentsenteret på bergensavdelingen av Høgskulen på Vestlandet, forteller at de ulike campusene i fellesskap må diskutere om de skal legge postlistene ut på nett eller ikke. Derfor sluttet campuset i Bergen å legge postlistene ut på nett.

Siste oppdatering på deres nettsider er fra november i 2016.

– Vi har ikke sagt at vi ikke skal legge de ut på nettet, men det må diskuteres først, noe vi holder på med nå, sier Alræk Optun.

Diskusjonen går i hvor mye merarbeid det vil gi å legge listen ut på nettet, ifølge henne.

– Denne diskusjonen har blitt litt forsinket på grunn av sammenslåingsprosessen og sykdom, sier Alræk Optun.