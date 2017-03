Hvordan få garderoben din til å vare lengre

Du kan spare mye penger i lengden om du bare tar noen enkle grep nå.

Når man er student, er det viktig å bygge seg en anvendelig garderobe på budsjett. For å få mest mulig ut av pengene du investerer i garderoben din, er det forskjellige ting du kan gjøre. Når du handler er det viktig å tenke over hva du trenger klærne til, i hvilke sammenhenger de skal brukes og selvsagt også på prisen.

Men også klærne du allerede har, kan du tenke økonomisk om. Om du behandler dem pent, forblir de pene i lengre tid, og du slipper å bruke penger på nye. Dette kan du gjøre ved å ta noen enkle grep som ikke involverer mye ekstra innsats fra deg:

Lavere temperatur

Hvilken type vask trenger klærne dine? En lavere vasketemperatur er mer skånsom for klærne dine og lommeboka. I tillegg er det også bedre for miljøet. Ofte trengs ikke så høye temperaturer for å få klærne rene. Vurder skittentøyet ditt før du setter på vasken.

Trenger klærne vask?

Selvfølgelig skal du ikke gå rundt i klær som lukter. Likevel er det mulig for deg å vurdere om klærne rent faktisk trenger en vask. Lukter de? Er det flekker eller annet søl? For eksempel holder jeansen din lengre om du ikke vasker den så ofte. Et alternativ til å vaske jeansen er for eksempel å putte den i en pose og ned i fryseren. På denne måten dreper du bakterier og lukt.

Det er også mulig å lufte klærne i stedet for å vaske. En grei regel er at klærne som er helt inn mot kroppen som undertøy og t-skjorter trenger en vask etter hver gang du bruker den. Klær som ikke er helt inn mot kroppen som blazere, jeans, bukser, skjørt, cardigans og store gensere kan ofte brukes igjen om de ikke er blitt skitne. Heng de ut eller opp for å luftes og de burde være greie å bruke igjen uten en vask.

Trenger du tørketrommel?

Å tørke klær i tørketrommel sliter på klærne og det legger på mye på strømregningen din. Det er absolutt best å henge opp klærne, så de har mulighet for å lufttørke. Likevel er det viktig å huske på kalde og fuktige vintre i Norge når man argumenterer for dette. Om sommeren er det ideelt å gjøre, men det kan være vanskelig om vinteren. Se på hvilke muligheter du har, men prøv å bruke tørketrommel så lite som mulig. Klærne dine kommer til å holde lengre om du gir dem mulighet til å tørke på en naturlig måte.

Kan det fikses?

Selv med minimal kunnskap om sying kan du redde klær. Noen ganger trenger du ikke en gang å sy for å redde en genser eller et par bukser. Hvis genseren din har fått ett lite hull kan du finne lapper som man fester på innsiden av genseren på hobbybutikker helt uten å bruke nål og tråd. Om klærne dine går opp i sømmene eller en knapp faller ut, er det enkelt å feste på igjen, selv for de med lite erfaring med sytøy.

Det er mange enkle ting du kan gjøre for å ta bedre vare på din egen garderobe. Mange av disse tipsene sparer deg tid og penger, i tillegg til å være skånsomt både for klærne og miljøet.