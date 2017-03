I pose og sekk

ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE

DARA sin likestillingspolitikk er litt som å bruke kompass på Nordpolen – forvirrende.

I sitt innlegg 28. mars, «DARA sier nei til kjønnspoengmisbruk», setter DARA skapet på plass. Kjønnskvotering/kjønnspoeng er galt! Bortsett fra på psykologisk fakultet, da.

Som gode populister ønsker ikke DARA å ta et kontroversielt standpunkt. De ønsker å få i både pose og sekk. De ønsker å blidgjøre psykologistudentene og -fakultetet, samtidig som de ønsker å vise en hard front mot enhver som ønsker kjønnskvotering.

Argumentasjonen deres blir beint frem tullete når selvmotsigende sitater som «DARA mener at kjønnspoeng eller kjønnskvotering er et uakseptabelt middel for å oppnå kjønnsbalanse» og «Kjønnspoeng og kjønnskvotering bør kun vurderes (…)» følger hverandre.

Videre argumenterer de for at det i psyk.faks tilfelle er arbeidslivet som tørster etter mannlige psykologer. Det er ikke «kjønnsbalanse for kjønnsbalansens skyld» må en tro — beleilig nok.

Det er helt ok. Man kan ha to tanker i hodet på samme tid. Man kan støtte kjønnskvotering i enkelte tilfeller og ikke som generelt virkemiddel. Det gjør de aller fleste allerede, og det er fint at vi nå har DARA med oss. En skal generelt lete lenge for å finne noen som mener at kjønnskvotering burde brukes flatt til man har 50-50 balanse over hele fjøla.

Men.

Når balansen i enkelte studier er ned mot 75-25 (pedagogikk, odontologi, kunsthistorie …) i det ene kjønnets favør, da sier det seg selv at noe må gjøres. Og det som kan gjøres nå, er kjønnskvotering.

Handlingskampanjer er flott og fint, og er klart noe man gjøre langt mer av. At menn systematisk gjør det dårligere enn kvinner er et dyptstikkende problem.

Men når det brenner er det lite nyttig å snakke om at brannalarmer bør installeres – da slukker man brannen.

Kjønnskvotering er ikke et effektivt virkemiddel lenger enn det er i effekt. Man må da jobbe langsiktig … samtidig som man jobber kortsiktig. To tanker. Samme tid.

Vi kan ikke ofre kjønnsbalanse NÅ med lovnader om å redde den DA.