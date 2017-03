– Ikke gjør som meg!

JOVIAL. Den islandske presidenten og UiB-rektor Dag Rune Olsen fant raskt tonen. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Islands president Guðni Jóhannesson stemte aldri da han selv studerte, men tror øl vil kunne øke oppslutningen ved studentvalgene i Bergen.

– You have four minutes, guys!

Rådgiveren til den islandske presidenten forlater rommet, og igjen sitter presidenten selv og to Studvest-journalister. Så hva gjør man når man har fire minutter med et av Europas 44 statsoverhoder? Man snakker selvsagt om det folk verken vet hva er eller bryr seg om.

– Det var 76 prosent valgdeltagelse da jeg ble valgt som president i fjor. Det er ikke knallbra, men vi kan leve med det, forteller Guðni Jóhannesson.

– Ved UiB skal studentene velge sine representanter neste uke, men sist var det bare 25 prosent som stemte. Det største problemet er nok at folk ikke vet at det er valg.

– Da er spørsmålet hvordan man sørger for at studentene vet at det er valg. Tilbyr dere øl til studentene som stemmer? Det ville vært en tricky vei å gå, men jeg vil tro at dere kunne økt oppslutningen på den måten, sier presidenten, før han skynder seg å legge til:

– Men jeg anbefaler det overhodet ikke!

Mørk, udemokratisk hemmelighet

Selv om presidenten mener at øl til de som stemmer ikke er et godt tiltak, lukker han ikke døren for all populisme. Kanskje kan det tenkes at presidenten hadde gitt sin stemme til den nylig avgåtte listen Det Eneste Reelle Alternativ?

Eller kanskje hadde han ikke stemt på noen. På spørsmål om han stemte ved studentvalgene da han selv studerte, må han ta en tenkepause før han svarer:

– Jeg er redd jeg ikke gjorde det, altså.

Lenger kommer vi ikke før presidentens rådgiver er tilbake og forteller at Kong Harald er ankommet, og at presidenten må forlate oss. Før han går, kommer han med en siste oppfordring til studentene ved UiB.

– Man må alltid bruke stemmeretten sin. Stem ved valget, studenter!

Du stemmer ved studentparlamentsvalget ved UiB på nett mellom 28. mars og 5. april.