Ikke hat Trump, hyll ham!

Han er jo tross alt i slekt med grunnleggeren av et av de verste produktene man kan helle på hotdogen, Henry J. Heinz.

Apropos Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Er det en person som ikke blir overøst med lovord for tiden, er det Donald Trump. Men i motsetning til mine journalistkollegaer, skal jeg bruke litt tid på å skrive noe positivt om denne merkelige figuren. For meg er han USAs sanne ansikt! Trump er den amerikanske drømmen som kommer til syne, gjennom flere generasjoner med økonomisk gevinst, i form av en president.

Han er jo tross alt i slekt med grunnleggeren av et av de verste produktene man kan helle på hotdogen: Henry J. Heinz. Det er fristende å referere til «Gir Gass» av Bøbben & Yogi når jeg snakker om en Heinz ketchupflaske. Likevel skal jeg moderere det til «det er hullet ditt som er for stort», for hullet på en Heinz ketchupflaske er virkelig for stort.

Fred Trump ga visst sønnen sin, Donald, den unge stakkarslige businessmannen fra Queens, et «lite» lån på bare en million dollar. Å gjøre det om til et presidentverv for Amerikas forente stater, er i mine øyne imponerende. Veien dit har vært trøblete på mange måter, men en ting har han, som verken Clinton eller Obama har. Donald John Trump har ikke et menneskeliv på samvittigheten. Nå håper jeg for guds skyld at ikke en av «The apprentice»-deltagerne tok raskeste utvei fra Trump-tårnet da den knusende «You’re fired»-beskjeden kom.

Men alt dette til side. For å tale Trumps sak tok jeg en kikk på noen statistikker over de mest besøkte personlighetene på sosiale medier. Det er nemlig et sted han ikke er på toppen av næringskjeden, men likevel scorer høyt hos verdensbefolkningen. Nei, det gjelder ikke ferdighetene hans som kvinnebedårer. Et sted rangerer nemlig den 45. presidenten i USA på 47. plass.

Hva er det første den gjennomsnittlige amerikaneren gjør når hen våkner? Går inn og sjekker sosiale medier. Nærmere bestemt Twitter. Presist bestemt for å sjekke hva den øverste lederen har greid å lire av seg i dag. Og der har Mr. President vunnet ein kampf som jeg trodde var tapt. Twitter var i mine øyne like ferdig som Nettby. Det at The Donald har greid å vekke interesse for Twitter igjen, stiller jeg på lik linje som om Hitler skulle greid å snu krigen, da russerne og amerikanere omringet Tyskland i 1945.

Og her slutter jeg med en liten engelsk melding til sjefen over alle sjefer, som ikke lenger er Asgeir Borgemoen:

And if you in the unlikely fail to make America great again, Mr. Trump, you can comfort yourself with that fact that you made Twitter great again.