Ikke min president

FOTO: PRIVAT

UiB-student Marte Knudsen forventet å finne opprørte og sinte Trump-motstandere i USA. I stedet fant hun kjærlighet, solidaritet og håp.

Å være på feltarbeid er utrolig utfordrende. Det er skummelt, ensomt, nytt og fremmed. Helt i begynnelsen tok det meg rundt en uke før jeg i det hele tatt turte å gå en tur for å utforske nabolaget jeg bor i. En av de første tankene som slo meg idet jeg skulle ha mitt første møte med en samtalepartner var: «Hva i all verden er det jeg holder på med? Jeg er da ikke klar for dette!» Men, samtidig som det er utfordrende og skummelt, så er det å være på feltarbeid også utrolig givende, innsiktsfullt, lærerikt, og ikke minst gøy. Man må bare gi det litt tid.

For min del så følte jeg at ting begynte å løsne da jeg ble bedre kjent med enkelte av de menneskene her borte som jobber aktivt for sosial og politisk forandring. Jeg er på feltarbeid i New England i USA, og prosjektet mitt omhandler unge Bernie Sanders-supportere, og hva de gjør nå i tiden «etter» Bernie og i det nåværende politiske klimaet. For meg startet feltarbeidet mer eller mindre i det sekundet jeg landet på amerikansk jord, og den første protesten jeg var med på var kvinnemarsjen samme helg som Donald Trump offisielt ble innsatt som den neste amerikanske presidenten.

Det jeg halvveis forventet å finne, opprørte og kanskje også sinte protestanter, var overhodet ikke det jeg fant. Jeg opplevde en folkemengde full av kjærlighet, solidaritet, og ikke minst håp. Håp for endring, håp for hverandre, og ikke minst håp for fremtiden. Men også en veldig sterk vilje. En vilje til å legge inn innsatsen som det vil kreve for å vedlikeholde et rettferdig, åpent og tolerant Amerika. For mange av mine samtalepartnere oppleves de tiltakene Trump har innført så langt som et angrep på det landet er og står for. Som en av dem sa: «USA er en nasjon av immigranter. Det er det vi er bygd på, det er det vi er kjent for og det er det vi er.»

Det er mye som rører seg på denne siden av Nord-Atlanteren, og for en person fra bittelille Norge så kan det til tider føles litt overveldende. Men, det det også lærer meg er hvor utrolig privilegerte og heldige vi er i Norge, og hvor ofte vi tar for gitt flere av de tingene mange amerikanere jobber beinhardt for å oppnå, slik som gratis offentlig høyere utdanning, gratis helsevesen, og betalt sykefravær. Og det mener jeg er viktig at vi tar med oss.