Industrieventyret starter med oss

ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

LESERINNLEGG: Vi trenger at politikerne satser på utdanningsinstitusjonene på Vestlandet.

Norge er inne i en utfordrende periode. Oljeprisen har falt fra eventyrlige nivåer, til et nivå der selskapene i og rundt oljeindustrien er tvunget til å kutte drastisk i kostnader og arbeidsplasser. Politikerne må framover sørge for to ting. De må legge godt til rette for områdene av industrien som allerede er bærende i det norske arbeidsmarkedet, samtidig som grunnlaget for grønne næringer styrkes. For å få til det trenger vi en satsning på de utdanningsinstitusjonene som ligger tett på den norske industrien – de institusjonene som har fokus på løsningene på dagens og morgendagens utfordringer.

De industrinære høyere utdanningsinstitusjonene er avgjørende for norsk omstilling og fortsatt vekst. Utdanningsinstitusjonene langs kysten har en naturlig nærhet til mange av Norges viktigste næringer, og må derfor satses på. En industri som har tilgang den nyeste forskningen og dyktige nyutdannede studenter har langt bedre forutsetninger for å lykkes enn en som ikke har det. For at kyst-Norge generelt og Vestlandet spesielt skal lykkes med omstillingen må det satses på utdanningsinstitusjonene der. Det må være tydelig i den nye langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som kommer i 2018, og det må gi resultater over statsbudsjettet i årene fremover.

Norge er en nasjon som lever av havet. Fisk, shipping og olje kommer, sammen med offshore-vind og andre grønne næringer, til å være ryggraden i norsk industri framover. Vi må fortsette å jobbe for at bredden i norsk utdanning har muligheten til å være en sterk støttespiller for industrien. Framtidens arbeidsplasser støpes i utdanningssektoren. Det er gjennom en satsning på disse miljøene at vi legger grunnlaget for morgendagens industrieventyr.