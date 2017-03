– Ingen fasitsvar på eit «sunt» kosthald

KOS DEG. Mange trur ernæringsstudentar berre eter det som vert kategorisert som «sunt». Dette er absolutt ikkje tilfelle, seier Kristin Kommedal. (f.v) Kristin Kommedal og Elin Transeth. FOTO: MARIE-LUISE DEIKE.

Det seier ernæringsstudentene ved UiB, som under den årlege fagdagen satt søkelyset på trenddiettar.



Ein gong i året arrangerar Ernæringsstudantenes fagutval (EFU) ein fagdag for bachelor- og masterstudentar i human og klinisk ernæring. Temaet i år var trenddiettar.

Kunnskapen druknar i synsing

Fleire studentar fortel at dei særleg beit seg merke i foredraget til Marion Solheim, som er kommunikasjonsrådgjevar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og tidligare journalist i NRK.

– Trenddiettar vert mykje omtalt i media og blant folk generelt. Sjølv om det er vi som sit med ekspertisen, druknar fagkunnskapen vår i mykje synsing frå andre hold, seier bachelorstudent i human ernæring, Oda Reitan Selbo.

Ho fortel at Solheim var der for å pushe og motivere studentane til å bruke stemma si og kunnskapen sin i framtida.

– Mange lét vere å snakke høgt. Det fører til ein mangel på fagfolk som kan uttale seg i media. Dersom vi allereie no vert meir merksame og samstundes får det ekstra «pushet», trur eg vi i framtida vil vere meir pågåande, seier ho.

– Må lære oss å vere kritiske

Det var eit breitt spekter av føredragshaldarar til stades på fagdagen, både kliniske ernæringsfysiologer, forskarar innan ernæring og produsentar.

Ved sidan av foredraget til Solheim om dietter og vinkling i media, fekk studentane høyre om diettar knyta til bærekraft og korleis ein bør opptre i møte med ein pasient som ønskjer å gå på diett.

Dei fekk også møte NOKA, som produserer måltidserstattere som kan inngå i ein lavkaloridiett for auka vektreduksjon.

– Temaet trenddiettar er noko ein møter overalt, men noko ein i liten grad går i djupna i på studiet, seier arrangørar og studenter, Elin Transeth og Kristin Kommedal.

Transeth fortel at målet med fagdagen er å oppfordre studentane til kritisk tenking angåande diettar.

– Ernæring er eit komplekst og spennande fagfelt i stadig utvikling, og mat er noko alle har eit forhold til, seier Transeth.

Difor meiner ho det er ekstra viktig å vere kritisk til det vi leser og høyrer.

– Det er fort å bli påverka. NOKA var invitert for å fortelle om sine produkt – produkt vi lærer lite om på dei ulike linjene. Studentane fekk høve til å stille kritiske spørsmål, og seinare gjere opp si eiga meining. Slik trening er viktig, og ofte avgjerande, i det arbeidet som ventar oss i framtida, seier ho.

Eit «sunt» kosthald

Kommedal fortel at det er vanskeleg å svare på kva som ligg i omgrepet «sunt kosthald».

– Vi har til dømes det fysiologiske ein må vere merksam på, men mat er mykje meir enn det vi putter i munnen. Vi må også ta høgde for det sosiale og kulturelle aspektet. Då er det ikkje nødvendingvis sunt å halde på med ein diett, meine ho.

Ho fortel at diskusjonen rundt kor vidt nokon matvaner er sunne, og andre ikkje, vart løfta under fagdagen.

– Det er viktig å ha i baktankane at vi er ulike. For nokon fungerer ein diett, for andre ikkje. Dette går også mykje på smak og behag. Mange trur ernæringsstudentar berre eter det som vert kategorisert som «sunt». Dette er absolutt ikkje tilfelle, nettopp fordi vi veit at det ikkje er ein fasit for alle på kva som er sunt. Så lenge ein eter variert, og ein god blanding av alt, er det bra å kunne kose seg med noko «usunt» innimellom, seier Kommedal.