Null i strykprosent på kunstmaster

SUBJEKTIVT. Kunststudentene Elias Björn og Lorie Ballage mener det er vanskelig å skulle sette en karakter på kunst. FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE.

Dekan mener lav strykprosent skyldes flinke studenter og høye opptakskrav.

Fredag 7. april åpner årets masterutstilling i kunst for elevene ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Utstillingen er en del av master-evalueringen som er utgangspunkt for to mulige karakterer: bestått eller ikke bestått.

For masterstudentene ved studiet ved KMD er den ene av disse nærmest utelukket.

– Jeg har aldri hørt om noen som har strøket. Det er en del av debatten om karakterer. Hvordan kan man sette en karakter på kunst? spør masterstudent Lorie Ballage.

Umulig å stryke?

Statistikk fra NSD viser at strykprosenten på masterstudiet i kunst er 0 for de 6 siste årene. Studiet hadde sin oppstart i 2004, og rådgiver ved KMD, Ingjald Selland, mener det aldri har vært noen som har strøket så lenge studiet har eksistert.

Kunstner og tidligere kunststudent «ronnie s» prøvde i 2014 å stryke ved eksamen – uten hell. Han forteller at han ville sette spørsmål ved kunstinstitusjonen, og det faktum at alle masterstudentene ved skolen tilsynelatende alltid består.

– Når du stryker får du en rapport fra sensorene. Jeg ville heller ha denne rapporten enn det faktiske vitnemålet, forteller han.

Høye opptakskrav

Det er en stor søkermasse på kunststudiet fra hele verden. Årets masterstudenter er en del av en internasjonal klasse med nitten ulike nasjonaliteter. Dette medfører høye krav for å komme inn.

– Det er høye krav for å ta en bachelor, og enda høyere krav for å ta en master, og det å jobbe som kunstner etter studiet er vanskeligere enn begge, sier kunststudent Elias Björn.

Dekan ved kunstfakultetet KMD, Gerd Tinglum, mener dette er en del av forklaringen på den lave strykprosenten. Hun legger til at motiverte studenter, samt tett oppfølging med studiekoordinator og veileder, er faktorer som spiller inn.

– Tallene som viser at ingen studenter stryker til eksamen, viser ikke studenter som ikke går opp til eksamen på normert tid, det vil si etter to år. Det er evalueringer etter hvert semester, og studenter med for svak progresjon blir frarådet å gå opp til eksamen, sier hun.

– Kunst er subjektivt

Kunststudentene er ikke bekymret for den nært forestående master evalueringen. Selv om mastergraden har kommet til en slutt er ikke kunststudentene bekymret.

– Jeg er ikke redd for å stryke, men for meg er ikke om jeg stryker eller består det viktige. Masterprogrammet er heller en måte å utforske hvem du er som kunstner, mener Ballage.

Studentene stiller seg i det hele positivt til eksaminering metoden ved UiB. Franske Ballage er forteller at i Frankrike er det både karakterer og høy strykprosent, men mener vurderingsmetoden ved UiB er å foretrekke. Dette er Björn enig i.



– Hva er god kunst? Dette er et vanskelig spørsmål. Det er mange ulike meninger om hva kunst er. Det er dette som gjør det vanskelig å bedømme elevenes arbeid, sier han, og fortsetter:

– Får å nå det som kunstner må man finne noe man synes er interessant og klare å kommunisere dette, samtidig som man er kritisk innstilt – enten så klarer man det eller så gjør man det ikke. Jeg synes derfor bestått/ikke bestått gir mer mening enn et karaktersystem, forklarer Björn.

Kunsten blir ikke evaluert

Ved master i kunst blir hele masterprosessen vurdert under eksamineringen, forklarer kunststudentene. Evalueringen foregår ved at en jury på tre eksaminatorer kommer til kandidatens eget galleri og vurderer studenten etter en tre timers muntlig evaluering.

– Det er jo i studioet hele prosessen blir tydelig. Dette er som å ta med seg sensorene backstage – det er her det virkelige arbeidet har funnet sted, sier student Ballage.

– Utstillingen er bare et lite innblikk i alt det vi har jobbet med de to siste årene. Det er helheten som blir vurdert, legger Björn til.

I løpet av denne evalueringsprosessen er det visse vurderingskriterier, som blant annet realisering, kommunikasjon og presentasjon av verket, som sensorene ser etter.

– Alt er subjektivt og avhengig av ditt synspunkt. Det er viktigere å evaluere prosessen og hva du faktisk har jobbet med enn objektet selv, mener student Ballage.