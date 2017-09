– Ingenting virkar på fakultetet mitt

MANGELFULLT. Kunststudent Sofie Hviid Vinther tykkjer det er problematisk at verkstadane til KMD fortsatt ikkje står klare fleire uker etter studiestart. FOTO: NICKLAS HJORTGAARD CHRISTIANSEN

Fleire veker etter studiestart er fleire verkstadar fortsatt ikkje klare på nye KMD. – Vi får ikkje gjort det me skal gjere, seier student.

I august starta studentane på Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) skuleåret i eit heilt nytt bygg i Møllendalsveien. Bygget hadde ei kostnadsramme på mer enn ein milliard kronar, men oppstarten har ikkje vore heilt problemfri.

Blant anna er fleire av verkstadane i bygget fortsatt ikkje klare for bruk. Det tykkjer andreårsstudent Sofie Hviid Vinther er problematisk. Ho fortel at det er fleire studentar som ikkje har plass til å jobbe i studioa sine.

– Ting er på mange måtar oppgradert, men me merkar det ikkje no, anna enn at me har fått ein bygning som ser kul ut. Folk har gleda seg heile sommaren til å komme i gong. Dei er i gong, men ikkje på den måten dei hadde sett for seg.

Og dei som har avgang dette semesteret, dei har eit problem. Dei har eit sinnssjukt problem. Sofie Hviid Vinther, kunststudent

Vinther seier at ho sjølv ikkje er blant dei mest påverka, men at ho òg har måtta nytta alternative måtar å jobbe på.

– Eg fekk mor mi til å komme frå Danmark med symaskin, fordi eg ville komme i gang og eg visste at tekstilverkstaden ikkje var klar, seier ho.

– Ingenting virkar

Ho tykkjer verkstadsproblematikken er særleg synd for utvekslingsstudentar som kun skal være her eitt semester.

– Ingenting virkar. Dei har komme hit fordi dei trudde det skal vere bra, men ingenting er klart, seier Vinther, og legg til:

Førsteamenuensis Linda Herfindal Lien uttrykkjer forståing for at situasjonen er krevande for studentane.

– Me ser at me gjerne kunne informert tidlegare og betre om status for dei ulike verkstadane. Me er likevel glade for at me har fått tatt nybygget i Møllendal i bruk i prøveperioden, sjølv om det medfører utfordringar, seier Lien, før ho legg til:

– Det arbeidast for å få alle verkstadane KMD disponerer operative. For nokre verkstader ventar me framleis på ein del utstyr.

Vidare fortel ho at sikkerheita på verkstadane står høgt, og at studentar og ansatte vil bli oppdatert etterkvart som verkstadar blir klare.

– Det vil fortløpande bli arrangert sikkerheitskurs, og i første omgong vil eksamenskulla, det vil sei tredjeårsstudentane i bachelor og andreårsstudentane i master, prioriterast.

Ho understrekar at ansatte må få opplæring i dei nye maskinene før dei kan gi opplæring til studentane.

Meiner det er rom for forbetring

Kunststudent Vinther påpeikar at ho korkje er veldig sur eller veldig blid over situasjonen.

– Eg er ikkje sint, men eg meiner verkeleg at det er rom for forbetring. Det er klart at ting skal bli betre med tida, og eg veit at det ikkje kan skje over natta. Når verkstadane fungerar blir det superfint. Men det er vanskeleg for nokon å komme i gang med det dei driver med.

Vinther har ikkje berre kritikk å komme med. Ho tykkjer at klassane har fått eit betre samhald no når dei er samla på ein stad (tidlegare var fakultetet spredt på diverse bygg rundt om i Bergen).

– No kan me sjå kva andre arbeidar med, fortel ho.

Førsteamenuensis Lien fortel at arbeidsromma er innreia etter innspel frå både studentar og tilsette ved fakultetet, og at innreiinga er fleksibel fordi studentar har forskjellige behov.

– Det er eit privilegium å stå i eit heilt nytt bygg og klage, det kan virke dumt å vere utilfreds. Og på bunnen er me jo ikkje utilfreds. Me har berre masse ting me skal gjere, som me ikkje får gjort, seier Vinther.