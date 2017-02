Inne på noe, men ingen fulltreffer

Liskys nye EP har alt - det blir bare altfor mye.

EP «Fenix» Artist: Lisky Sjanger: Rap/hiphop

Andreas Olsen, bedre kjent som hiphop-artisten Lisky, er nå klar med sin EP ved navn Fenix. Sangene «Gullgraver», «Stikk av» og «En til» ble sluppet før årsskiftet, og ble tatt godt imot av publikum. Stilen hans er en blanding av rap og klubb-melodier som til tider har myke strofer og trap. Hvis du har ønsket deg mer av dette fra Åsane-rapperen, er dette noe du kan glede deg til. Hvis ikke så kan EP’en gi inntrykk av at artisten ikke helt klarer å bestemme seg for sjanger.

Med samme navn som EP’en, er «Fenix» første sang som introduseres. Som i de allerede utgitte sangene, finner vi et fengende refreng som man kan relatere seg til, samtidig som man får lyst til å danse. Den samme stemningen finner vi i «Helt Okei». Problemet med disse sangene er i hovedsak momenter av roping og «hoing» i bakgrunnen i et forsøk på koring, noe som fremstår som billig og gir et inntrykk av mangel på utfyllelse og kreativitet.

Sangen «knuste speil» skilter med fine metaforer og utviser gode egenskaper innenfor produksjon hvor de har lekt seg med melodier og lyder. «B.E.D (si meg ka)» featuring Kløver og Skarre R viser også frem deres imponerende rap-egenskaper. Utover dette inneholder EP’en en bonussang som etter min mening kunne vært utelatt. Denne sangen er klisjé, og spiller opp til bergenspatriotisk allsang. Hvis stemningen på vorset tilsa det, kunne den under tvil blitt avspilt før man tråklet seg ut i regnet en høstdag i Bergen.

Alt i alt er EP’en fint gjennomført helhetsmessig, men stilen er for blandet. Der det noen steder kan minne om en russesang, finner vi andre steder dype følelser talt som rett fra hjertet, som igjen plutselig blir avbrutt av trap og andre høye lyder. Hadde det vært mulig å velge seg ett av disse momentene, hadde den kunsteriske utførelsen vært mye mer ærlig. Nå virker det som om «litt-av-alt»-stilen er et forsøk på å nå ut til litt for mange på samme tid.