JA til billige studiepoeng!

ARKIVFOTO: KJERSTI KRÆMMER

LESERINNLEGG: «Ikke plag studenter med repetisjon av gammel kunnskap og fraværsgrenser».

Den 30. mars kritiserer Roymond Olsen, leder av Realistlista UiB, både «dyre» og «billige» studiepoeng. Dette handler derimot ikke om at noen studiepoeng er «billige», men at studenter med forkunnskaper har en muligheten til å bevise hva de kan. Det er ikke alle studenter som syns alle emner er like basic, og da kan vi ikke prakke på disse mer bare fordi noen studenter har hatt liknende emner før eller har forkunnskaper man i utgangspunktet ikke krever.

Det finnes ingen sikrere måte å drepe glødende engasjement og lærelyst enn å tvinge de som allerede kan noe om å repetere til det uendelige, eller måtte gjennomgå utrettelige obligatoriske seminarer og arbeidskrav. Da hjelper det ikke med resolusjoner som krever at studentene dytter nesa nedi pensumbøker som de har lest før opptil 40 timer i uka.

Emner uten arbeidskrav gir studenter muligheten til å bevise det de kan fra før, få en sertifisering på kunnskap og til å kunne fokusere på emner der de lærer noe nytt og utvikler seg som student. Jeg har selvsagt full forståelse for at de såkalt «dyre» studiepoengene er kjipe. Vi må slå ned på emner der forholdet mellom arbeidskrav og studiepoeng er overdimensjonert, men vi utvikler oss ikke som et universitet dersom vi fortsetter å straffe kunnskapsrike studenter.

Så vær så snill, ikke plag studenter med repetisjon av gammel kunnskap og fraværsgrenser.