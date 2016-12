Maskotene ble funnet utenfor Studvest-kontoret fredag ettermiddag

TIDENES JULEPRESANG. Sent fredag ettermiddag dukket fire presanger opp utenfor døren ved Studvest sitt kontor. Gleden var stor da pakken adressert til Studvest viste seg å inneholde vårt kjære Beltedyret Omforlades. FOTO: Mats Arnesen.

Men maskottyvene er fremdeles på frifot.

Har du tips i saken? Send til msf@studvest.no

Fredag 16. desember kl. 16.05: Maskotene har blitt returnert! Fire pakker adressert til Dustevest (!), Studentersamfunnet, Det Akademiske Kvarter og Studentteateret Immaturus dukket fredag ettermiddag opp utenfor kontoret til Studvest. Det er fortsatt ikke kjent hvem gjerningsmennene- og kvinnene bak student-Bergens groveste kidnappingssak er, men det kan endelig rapporteres at vårt kjære Beltedyr er tilbake der det hører hjemme.

Fredag kl. 20.16: KONTROLL. Realistforeningen – også kjent som organisasjonen som ikke har blitt frastjålet maskoten sin – har sendt inn et leserbrev til Studvest. Tittelen lyder «Seks tips til å ta vare på maskoten din». For å spare lesere av live-feeden for mange ikke særlig spennende punkt og en god dose særskrivingsfeil, hopper vi rett til punkt 6:

«Det viktigste av alt når du skal ta vare på noen du elsker er absolutt kontroll. Etter du har lagt maskoten din til å sove på sin vante plass på kontoret er det av altoverskyggende viktighet at du låser døren og har fullstendig oversikt over hvor nøklene til kontoret befinner seg. Du er omringet av svikere. Tidligere medlemmer er tidligere venner. Ikke stol på noen.»

Bortsett fra at Realistforeningen får det til å høres ut som om de er fjerne slektninger av en østerriker som var glad i å låse folk inne, gir de vel uttrykk for å ha en finger med i spillet?

Fredag kl. 16.00: KLIMAKS. Den mystiske Facebook-profilen Dyrehagen På-Høyden har nådd sitt høydepunkt. Under event-tittelen «Roseseremoni» er alle Facebook-venner invitert til Kvarteret neste fredag kl. 22. Videre info gis ikke.

En anonym kilde som studerer nordisk litteratur påpeker at timingen på eventet er en gigantisk spenningskurve-tabbe. – Ingen kommer til å bry seg om denne saken etter søndag. Her har kidnapperne driti på draget, sier kilden.

Fredag kl. 10.49: FOR SENT? Det er snart gått tre dager siden maskotene forsvant. Flere har gitt utrrykk for frykt for hvordan dette påvirker maskotenes psyke. Kan det være at de utvikler stockholmsyndromet – at de blir så knyttet til kidnapperne at de ikke ønsker å komme tilbake?

– Det finnes ikke noe svar på nøyaktig hvor lang tid det tar å utvikle stockholmsyndromet. Men når kidnappingsofferet begynner å miste håpet, og innser at det ikke er noen vei ut av helvetet, så må det tilpasse seg situasjonen. Identfisering, idealisering og kanskje også en form for kjærlighet til sin kidnapper er en forsvarsmekaniske for å håndtere uforutsigbare og uutholdelige situasjoner, sier Fredrik Lian, femteårsstudent på profesjonsstudiet i psykologi.

Fredag kl. 10.24: FORSVARSTALE. Realisliste-leder Roymond Olsen benekter at han har noe med bortføringene å gjøre. Han er på kurs ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hvor det er nok av epler, og ser derfor ingen grunn til at han skulle ha et slikt løsepengekrav. Videre lar han blame-game-ballen rulle videre:

– Jeg synes det er mistenkelig at kidnapperne kun stiller vegetariske krav, samt et ønske om å frigjøre dyr. Vi i Realistlista har en objektiv og ikke-ideologisk mistanke om at Grønn liste kanskje kan ha en finger med i spillet her.

Fredag kl. 10.03: ANKLAGER. Den anonyme kilden peker ut Realistlisten, med Roymond Olsen i spissen, som kidnappere. Se mer i videoklippet under:

Fredag kl. 09.19: COUNTDOWN. Det nærmer seg breaking news! Om 15 minutter ankommer en person som står kidnapperne nær Studvests kontor. Kort tid etterpå vil det ligge et ekslusivt og avslørende videointervju på denne siden. Stay tuned!

Torsdag kl. 23.22: Immaturus går ut med pressemelding, hvor de avviser at de vil forhandle med kidnapperne. De understreker også hvor bekymret de er for maskoten Steinars mentale helse.

Torsdag kl. 21.18: ENDEN ER NÆR. Studvest har en ekslusiv intervjuavtale med en person som står nær kidnapperne. Følg med Studvests hjemmesider i morgen formiddag!

Torsdag kl. 18.37: : GAME OVER? Endelig, etter et oppvaskmøte torsdag gir gravearbeidet til Studvest-journalistene tellende resultat. Bildet nedenfor ble tatt torsdag kveld gjennom døren til SP-UiB. En svær papplate ligger foran et bord, men i bakgrunnen kan en tydelig se avisutklipp av typen trusselbrev på enden av bordet. Nå har studentpolitikerne et forklaringsproblem, dere.

Torsdag kl. 16.20: Tampen brenner. Aktører fra Kvarteret har vridd hjernen, og peker på mange aktører som jo har vekket mye oppmerksomhet så langt i dramaet:

Torsdag kl. 15.39: Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) går ut med en offisiell melding om at de ikke har noe å gjøre med kidnappingene. Sammen med meldingen er det vedlagt et bilde av de forsvunne maskotene.

Observante øyne merker seg hvor pinlig nøyaktig maskotene er klippet ut. Er det i det hele tatt mulig med slik nøyaktighet uten å ta et høykvalitetsbilde med maskotene rett foran seg?

Torsdag kl. 1325: Studvest mottar informasjon fra sikre kilder om at et høytstående Kvarteret-medlem skal ha vært vitne til hele bortføringen av pingvinen og pinnsvinet! Dette medlemmet skal også kjenne gjerningsmannens eller -kvinnens identitet. Studvest jobber hardt for å spore opp personen som sitter på infoen og få ham/henne i tale.

Torsdag kl. 10.41: Skarpe hjerner har merket seg at det er gjort mye dårlig photoshopping i trusselbrevene og på kidnappernes Facebook-profil. Begrensede photoshop-skills er Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) sitt fremste varemerke. Dette mistenkeliggjør særlig Eirik Reikerås, som både er DERA-medlem OG sitter i det allerede mistenkte Studentparlamentet ved UiB.

– Hva snakker du om? Jeg har ikke en gang hørt om de kidnappede dyrene. Jeg liker ikke en gang epler, svarer Reikerås når han konfronteres med beskyldningene.

Spørsmålet om han liker pepperkaker svarer han ikke på.

Torsdag kl. 10.02: Studvest har fått nytt trusselbrev. Et manipulert bilde viser Beltedyret i flammer, mens det holder en lapp med følgende påskrift: «Beltedyret forteller om forholdet til Studvest misbrukes utnyttes tvinges til mer hets jævlig situasjon pengekrav nå 107330 pepperkaker vær rask».

Utover å kommentere at kidnapperne kunne trengt et kurs i tegnsetting, har Studvest-redaktør Mats Arnesen følgende å si:

– At kidnapperne vet om vår forkjærlighet til pepperkaker, er rystende – det kan tyde på at vi har en muldvarp i organisasjonen. Men vi vil likevel ikke etterkomme disse urimelige kravene, og krever å få vårt kjære beltedyr tilbake i vår trygge favn. Uten løsepenger.

Torsdag kl. 09.43: Kidnappingsfrykten ligger over Høyden som et jernteppe. Rektoratet ved UiB har gjort ekstraordinære tiltak for å sikre at deres eget pinnsvin er trygt.

Torsdag kl 08.54: Samfunnet-medlem Sigmund Ditmansen har publisert et bilde på kidnappernes Facebook-profil. Bildet viser at Samfunnet-leder Sindre Viulsrød mener at ingen kan være nøytrale i denne kampen, og kan ses til høyre.

Torsdag kl. 00.50: Leder for Samfunnet, Sindre Viulsrød, vil ikke være dårligere på mistenkeliggjøring enn Mikalsen, som mente at det var bemerkelsesverdig at K7Bulletin og Kontrast1 ikke hadde skrevet noe om saken.

– Jeg merker meg nemlig at riksdekkende medier heller ikke har skrevet noe. Særlig NRK Marienlyst og Aftenposten er sterkt preget av å ligge i Oslo og vi kan dermed ikke avskrive at de er involvert. Heller ikke kongen for den saks skyld.

Onsdag kl. 23.08: Leder for SP-UiB, Håkon Randgaard Mikalsen, avfeier observasjonen som ble gjort av Kvarteret-medlemmet, og uttaler: – Det kan ha vært Håkon Block Vagle. Samme navn og lik hårfarge, lett å misforstå.

Onsdag kl. 21.43: Leder for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen, Fredrik Bødtker, sender en mail til Studvests nyopprettede tipsmail: – Vi har ingen kommentar angående de stjålne maskotene.

Dette er sendt uoppfordret, uten at Studvest har tatt kontakt med ham først.

Onsdag kl. 19.35: Et Kvarteret-medlem, som ønsker å være anonym, sier at han/hun tror han/hun SÅ SP-UiB-LEDER HÅKON MIKALSEN MED SAMFUNNETS PINNSVIN I GÅR! Dette er altså mannen som er kjent for sine kleptomane tendenser…

Onsdag kl 17.43: Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, kjent som beltedyrets gudmor, uttaler seg om saken:

– Jeg er helt i sjokk. Både pingvinen, piggsvinet, beltedyret og Steinar er gaver fra rektoratet, og vi er selvsagt sterkt knyttet til dem. Tidligere har vi drevet aktiv beskyttelse av maskotene når vi har været fare, men denne gangen så vi det rett og slett ikke komme.

Samdal understreker at rektoratet vil bistå i jakten på gjerningsmenn- og kvinner hvis det er noe de kan gjøre.

Onsdag kl. 15.55: Også Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS) er rammet! Den mystiske Facebook-profilen Dyrehagen På-Høyden legger ut et bilde av en skulptur av en gylden CD som tilhører Uken.

Onsdag kl 14.49: Kvarteret har mottat nok et trusselbrev. Under et bilde av en pingvin med en kniv på strupen og en pistol rettet mot hodet, står det: «200 epler dyrere. Vil kappe – venter ikke».

Onsdag kl. 11.35: SP-UiB-leder Mikalsen tilbakeviser påstandene mot ham. – I en stund som dette er det lett å peke finger mot de som sitter nærmest, men her tror jeg vi må se utover. Vi vet ingenting om hvor studentene på Kronstad og i Sandviken var i gjerningsøyeblikket, sier han.

Onsdag kl. 11.21: Under teksten «Hyggelig med besøk på Kronstad» legger den nyopprettede Facebook-profilen ut et bilde fra Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergens kontorer, hvor både Samfunnets piggsvin, Kvarterets pingvin og Studvests beltedyr kan skimtes i bakgrunnen.

Onsdag kl. 09.00: En Facebook-profil med navnet Dyrehagen På-Høyden begynner å legge til medlemmer fra de forskjellige studentorganisasjonene på Facebook. Coverbildet viser de stjålne maskotene foran HiB campus Kronstad, mens profilbildet er et photoshoppet bilde av Immaturus’ maskot Steinar med en skarp kniv i hånden.

Tirsdag kl. 22.12: Leder for Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Håkon Randgaard Mikalsen, pekes ut som en mulig gjerningsmann av en anonym kilde. Mistanken baseres på at Mikalsen er kjent for sine kleptomane tendenser.

Tirsdag kl. 21.15: Det blir påpekt at kidnapperne ikke har gitt noen informasjon om hvor løseeplene skal leveres. – Slurvete utpressingsarbeid, kommenterer Samfunnets Viulsrød.

Tirsdag kl. 21.10: I tur og orden kommer det frem at også Studentersamfunnet i Bergen, Aktive Studenters Forening og Immaturus også har mistet sine maskoter. – Et Samfunn uten Hans Majestets (maskoten, journ.anm.) nærvær er som Daenerys Targaryen uten drager, sier Samfunnet-leder Sindre Viulsrød.

Tirsdag kl. 20.50: Det tikker inn melding om at Det Akademiske Kvarters pingvin også har forsvunnet. Kvarteret har mottatt samme brev som Studvest, og velger å forhandle med kidnapperne. – De 300 eplene ligger nå i resepsjonen på Kvarteret, sier Kvarteret-leder Sigrid Gausen.

Tirsdag kl. 20.45: Studvest får et anonymt brev om at avisens stolte maskot Beltedyret Omforladels har blitt kidnappet. Bortføreren krever en dusør på 300 epler. – Vår mørkeste time, sier Studvest-redaktør Mats Arnesen.