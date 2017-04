Janove er tilbake

FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Til tross for blandet kritikk av det nye albumet til tidligere Kaizers-vokalist Janove Ottesen, var hans siste konsert i Bergen en opplevelse tilhørerne nok sent vil glemme.



Konsert «Janove» Hvor: USF Verftet Når: Lørdag 1. april

Det skal godt gjøres å samle menn og kvinner med et aldersspenn fra 18 til 60 år og gjøre knallsuksess på alle fronter. Likevel var det nettopp dette Janove Ottesen gjorde på sin siste konsert av «Artisten & Marlene»-turnéen sin, som ble servert i form av en utsolgt ekstrakonsert på Verftet den 1. april. Fra han åpnet ballet med sangen «Aldri La De Tru De Er Bedre Enn Deg» var stemningen på topp, og allsangen i gang.

Med et klassisk sceneoppsett og svart-hvitt-tematikk i lyssettingen var stemningen avslappet, rocket og kul på samme tid. Oppbygningen av settlisten var perfeksjonert, og stemningskurven matchet låtene hver eneste gang. På de mange høydepunktene av konserten, deriblant sangen «Om Me Går Ned», var det ikke spart på noe når det gjaldt stemninssettende lys og bilder. Det hele eskalerte nydelig og harmonisk, og samspillet mellom alle parter gikk så knirkefritt som overhodet mulig.

Personen Janove på scenen er noe helt for seg selv. Selvsikker, morsom og kontinuerlig dansende beveget han seg rundt på scenen og oppildnet publikum. At han er en ekstremt erfaren musiker med mange år på scenen hersket det ingen tvil om. Å starte på nytt med nytt band er riktignok en utfordring, men overgangen viste seg i kveld å ha medført suksess. Det var ikke lenger bosspann og utkledning, men det betydde heller ikke mangel på originalitet. Spesielt utmerket pianisten Micke Lohse seg, som vi ble fortalt av Janove selv at var en gatemusiker han fant i Stockholm.

Med en aprilsnarr-aktig avslutning med låten «Perler & Svin», som tilsynelatende var siste låt, ble vi etter noen dramatiske og triste minutter servert tre ekstra sanger. Avslutningen med sangen «Det Ville Vært En Sensasjon» var prikken over i-en. Etter konserten fikk jeg vite av merchandise-selgerne at alle tre ekstra låtene kun var blitt gjort på én konsert tidligere, noe som sier sitt om stemningen på Verftet denne lørdagen.

Helhetsmessig var konserten ikke langt fra et mesterverk. Såret i musikksjelen etter slutten på Kaizers Orchestra har endelig fått plaster på seg. Jeg gleder meg allerede stort til å høre og se mer fra Janove og det nye bandet, som kommer til Bergen igjen allerede til sommeren.