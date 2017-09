Ungdommen nå til dags

VALGKAMP. Miljøpartiet De Grønne prøver å vinne studentenes stemmer utenfor Studentsenteret. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

LESERINNLEGG: Miljøpartiet De Grønnes Arild Hermstad setter sin lit til studentene før mandagens stortingsvalg.

Jeg rakk å fylle 50 år før jeg gikk inn i politikken. I fjor bestemte jeg meg for å stille til valg for Miljøpartiet De Grønne, fordi jeg mener at det haster med å stanse klimaendringene. Hvis vi skal ta vare på fremtiden, må vi endre kurs nå. Dessverre har altfor få politikere oppfattet alvoret i situasjonen. Min første valgkamp har gjort meg flau på vegne av min egen generasjon. Lederne for de største partiene viser få tegn til at de ønsker opptre ansvarlig overfor de kommende generasjoner. I stedet er det de unge som er mest opptatt av miljøsaken, og som dermed er mest villig til å ta ansvar for fremtiden. I forrige uke sto jeg på stand sammen med Grønne Studenter utenfor Studentsenteret, og fikk snakket med en del av studentene som var på vei til og fra forelesning. Inntrykket er det samme overalt hvor jeg treffer unge: Klima og miljø er blant de politiske sakene som engasjerer mest. Samme kveld deltok jeg i debatt på Studentersamfunnet. Temaet var ikke studenters levekår, nivået på studiestøtte eller alkoholavgift på utepils. Temaet var klimasaken. Salen var smekk full, og mange måtte snu i døren. Engasjementet var rørende, selv for en gammel miljøaktivist som meg. Studenter er tydeligvis ikke bare opptatt av seg selv og sine egne problemer, slik mange i min generasjon synes å være. Inntrykket mitt av studenter som miljøvelgere, understøttes av data. Ifølge en representativ undersøkelse blant norske studenter, ville De Grønne fått ti prosent av stemmene til Stortinget. Tilsvarende har vi også sett i andre undersøkelser.

Det er kanskje ikke overraskende at de unge er ansvarlige og bryr seg om miljøet. Det er tross alt dere som skal leve på denne jorden i fremtiden. Men for meg som politiker på 50 år, er det pinlig og flaut å se hvordan voksne, erfarne politikere som kjemper om velgernes tillit til å styre landet, ikke våger å la det viktigste spørsmålet i vår tid gå foran andre hensyn. I stedet fisker de etter velgere ved å krangle om tema som integrering, sentralisering og formueskatt. Viktige saker, jo da, men de bryr seg knapt om at USAs oljehovedstad Houston står under vann. Få tør å snakke om klimaendringer, og få tør å snakke om hva Norge må gjøre for å bidra til å stanse den globale oppvarmingen.

Det brennhaster med å kutte utslippene til null. Da kan ikke Norge insistere på å være det siste landet som avslutter oljealderen. Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som er villige til å sette hensyn til fremtiden over andre behov. Derfor stiller vi til valg med et ultimatum om at Norge skal slutte å lete etter mer olje. Når dagens studenter er blitt like gamle som meg, er det helt andre, miljøvennlige næringer som skal sikre landet vårt arbeidsplasser og velferd.

Stortingsvalget 2017 kan bli et valg hvor Norge endelig får et gjennombrudd for miljøet. De Grønne kan gjøre sitt beste valg noensinne, og vil gi det neste Stortinget et oppdrag om å legge om kursen. I så fall har dere, studenter og unge, mye av æren. Fordi dere tør å sette den viktigste politiske saken først.