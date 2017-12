Du vet hvordan det er. Du sitter på lesesalen og plutselig faller det deg inn at det er jul. Da høres det fristende ut med litt gløgg og pepperkake på et godt gammeldags julemarked. Så feil kan man ta.

Hvem sin idé var det å arrangere julemarked i Bergen sentrum? Jeg rakk ikke mer enn å passere entreen før jeg angret brutalt. Det så ikke ut som et julemarked, det lukta ikke som et julemarked og det inneholdt verken jul eller marked.

Greit, dere har flydd inn et amputert sirkus Arnardo, men noen lys og en karusell er ikke nok for å få meg i julestemning. Men noe skal dere ha, jeg måtte le da jeg så at Royal serverte pulled pinnekjøtt. Er faktisk alt kjøtt «pulled» om dagen?

Utenom litt latterlig kjøtt var det ikke mye Bergens julemarked hadde å by på. Jeg fant ikke et eneste produkt man ikke kan få tak i resten av året. Det hjalp heller ikke at samtlige av selgerne manglet grunnleggende kommunikasjonsevner. Det var riktig nok iskaldt der inne, men et lite ‘hei’ får man vel presset frem likevel?

Jeg er usikker på om humøret mitt, været eller et mislykket julemarked er grunnen til min ekstremt dårlige opplevelse. Kanskje jeg bare har alt for høy standard. Men kan man snakke om høye standarder når en gammel knarker med løsskjegg hadde piffet opp opplevelsen min betraktelig?

Dette skal på ingen måte være et forsøk på å heve seg over julemarkedet som sådan. Det er faktisk imponerende at Bergen i det hele har fått til å arrangere noe annet enn et sykkel-VM. La oss bare håpe julemarkedet ikke går 55 millioner i underskudd.

Kommentarer

kommentarer