Julenissen har takket av

FOTO: Lene Risholdt Thorbjørnsen

Jakten på julefred: Hvor finnes den, kan den kjøpes og hvor mye koster den?

APROPOS Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy førekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Nå har panikken begynt å spre seg på de lokale kjøpesentrene. Den siste presangen må finnes og kjøpes. Du stormer kanskje rundt og leter desperat etter det siste eksemplaret av yndlingsboken til mamma. En usalig blanding av julesang og egoisme fyller kjøpesenteret.

Det er disharmoni blant tonene og noe av de ifra din munn kommer kanskje litt skjevt ut. Du står der som en uskyldig hjelpenisse, som er blitt sendt ut på oppdrag fra julenissen. Du ville jo bare noen det vel. Likevel gikk det litt for travelt i svingene og du glemte kanskje hva julen handler om.

Og nå har julenissen takket av, for det var for mange i verden som trengte hans hjelp. Du må finne en måte å takle voksentilværelsen uten troen på ham og dette er ikke så lett. For verden er et sted hvor vonde ting skjer og en plass med utfordringer.

Som student har du kanskje jobbet hardt for å få en god karakter. Desember ble en tid med mye jobbing og lite tid til andre ting. Med hodet i bøkene satte du kursen mot eksamen og nå er målet nådd.

Og der sitter du nå foran familien, som krever din fulle oppmerksomhet og alt du kan tenke på er de latinske verbene, matematiske formlene eller psykoanalysen du nettopp lærte.

Men det var jo kanskje verdt den gode karakteren som du fikk, men julen kom veldig bratt på og du var dårligt forberedt på den lang-som-me reisen til feriemodus.

For nå var det ikke flere bøker å lese i. Det var heller ikke flere ting som måtte pugges. Det eneste som gjenstår er å kose seg med familien og legge mobiltelefonen langt vekk.

Og kanskje du en dag dro på en julekonsert for å høre Marit Larsen synge «Vår beste dag». Og noe skjedde inne i ditt stille sinn. Og du ble minnet på at julen ikke bare handler om deg, men om fellesskap og større ting i livet.

En dag kom du hjem og så deg sint på TV-en som ikke fungerte de siste månedene. Og du måtte ta en konflikt eller to på hjemmebane. Du måtte få ryddet skrivebordet for rotete notater. Og først da gikk det opp for deg at det var juleferie.

Og plutselig gikk det opp for deg at julenissen aldri har eksistert. Du fant ut at han bare var en gammel mann sim alle de andre, og at han til og med pensjonerte seg. Og du lurte på hvorfor han i grunnen fikk så mye oppmerksomhet, siden det ikke var ham som hadde bursdag.