Jusstudenter skjelt ut på TV2

KORTVARIG GLEDE. Guttene med artistnavnene Trond Seriøs (til høyre), og Ole Olava brukte mye tid og ressurser på å forberede sin opptreden på The Stream. – Vi har driti oss inn og ut av bransjen på én og samme dag. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

De to jusstudentene som utgjør rapgruppen Store Gutter vil myke opp samfunnet med musikken sin, og deltok på The Stream i desember. Der ble de skjelt ut av dommerne for å være for useriøse.

THE STREAM The Stream er en musikkonkurranse på kanalen TV2.

er en musikkonkurranse på kanalen TV2. Både soloartister, duetter, grupper, band, og DJs/produsenter er velkomne til å delta.

Man laster opp musikken sin på programmets nettsider, og det gjelder å være blant de topp hundre mest streamede sangene for å komme videre.

– Det var et jævla antiklimaks. Vi hadde forberedt oss lenge, for så å bli avbrutt etter bare ti sekunder på scenen.

Det sier jusstudenten ved Universitetet i Bergen som går under artistnavnet Trond Seriøs, og er en av to medlemmer i boybandet/rapgruppen Store Gutter. Hendelsen Trond Seriøs refererer til, var da Store Gutter sto på scenen i det populære TV-programmet The Stream, og ble skjelt ut av dommerne, blant disse artisten Marion Ravn, for å være for useriøse.

Gruppens andre medlem er en ferdigutdannet jurist som kaller seg Ole Olava. Med seg for anledningen har de gruppens presseansvarlig, som går under aliaset Anders Krølle.

– Marion Ravn oppførte seg respektløst mot Store Gutter. De var stemt frem av folket, og det er derfor hårreisende at de ikke fikk fullføre sangen, kommenterer presseansvarlig Anders Krølle.

– Et brudd på grunnleggende demokratiske prinsipper, skyter Ole Olava inn.

Trond Seriøs er også tydelig preget av hele situasjonen rundt The Stream, og sammenligner det med å bli stemt frem på Stortinget, for så å bli pisset i kjeften rett etterpå.

TV2 fikk selvfølgelig sjansen til å svare på tiltale.

– Vi ønsker å behandle alle deltakere i våre programmer med respekt. Utover dette så finner vi ingen grunn til å svare på de påstandene som fremsettes, sier Kåre Fjeldsaa, programredaktør for The Stream.

Store gutter gråter også

Guttenes korte opptreden ble klippet betraktelig, og kun vist i noen sekunder i den nest siste episoden av programmet.

– Et av TV2s argumenter var at opptredenen ikke var seriøs nok. I tillegg sa Espen Lind at vi ikke kunne komme dit i de klærne vi kom i. Det er et usaklig hensyn å ta, mener guttene.

Store Gutter, som produserer musikk på løpende bånd og har over 200 sanger fordelt på seks Soundcloud-profiler, har naturligvis valgt å søke trøst i musikken.

– Vi har nå laget en ny sang som heter Marion Ravn, og den handler om følelser. Selv om vi er rappestjerner har vi følelser, understreker guttene.

Tross følelsen av å ha blitt behandlet urettferdig, og de juridiske uoverensstemmelsene med TV2, tror guttene de nå er klar for å legge det hele bak seg, og heller prøve igjen neste sesong.

– Vi har et krav som vi vurderer å rette, men så lurer vi på om vi heller skal la være, for å ikke bli forhåndsdømt i neste års The Stream, forteller Trond Seriøs.

Og selv om drømmen om å få opptre på fjernsyn ble kortvarig, er guttene ved godt mot.

– Man trenger noen nedturer for å virkelig verdsette oppturene. Det har vi lært på jussen.

– Samfunnskritisk musikk for barn i alle aldre

Lettbeinte og morsomme tekster er en gjenganger i gruppens låter. Bak musikken ligger et ønske om å myke opp et stresset samfunn, og inspirere til lek og moro.

– I dag bruker mange fritiden på kroppspress, karakterpress og sexpress, men vi ønsker å ta fritiden tilbake. Det handler om å leke, mener guttene.

Guttene mistenker samtidig at de er forut sin tid, og tror de hadde vunnet The Stream dersom de hadde deltatt om fem år.

– Jeg tror ikke de lineære tv-kanalene forstår hva som rører seg i ungdommen, sier Ole Olava.

Blir hyllet for å dempe stressnivå på jussen

Trond Seriøs har ett år igjen av studiene. Han forteller at han sjeldent benytter seg av Det juridiske fakultets lesesaler, og at han foretrekker å lese på andre fakulteter.

– En sammensatt grunn til det er at det er trangt på Dragefjellet, og at det er et stort karakterpress. Det er litt slitsomt å være i et miljø hvor alle studerer det samme, og hvor det er mye fokus på hvor mye man jobber og når man kommer på dagen, forteller den blivende juristen.

– Det er veldig mange fine folk på jussen, altså. Det er bare et miljø som er preget av høye krav, fortsetter han.

Et av tiltakene han har iverksatt for å dempe stressnivået blant sine medstudenter, er å legge inn rap-linjer i de ukentlige innleveringsoppgavene.

– Jeg får enten elsk eller hat i tilbakemeldingene. Enten blir man kalt useriøs og respektløs, eller så blir man hyllet for å dempe stressnivået.

Som kjent tyr av og til stressede studenter til dop for å takle de lange dagene på lesesalen. Det er ikke Store Gutter særlig begeistret for.

– Vi er ikke for prestasjonsfremmende dop. Vi syns faglitteratur er rus nok i seg selv

– Rap og juss er Yin og Yang

Man ser gjerne ikke for seg at det å studere juss og det å lage rap-låter går hånd i hånd, men for Store Gutter har musikken blitt en slags tilflukt fra virkeligheten.

– Rap og juss passer bra sammen fordi det er to totale motsetninger, som sammen skaper en fin harmoni. Det er som Yin og Yang. Og når vi ikke er på skolen søker vi tilflukt i rappen, forteller Trond Seriøs.

– Dette er på en måte vår hasj, vårt ungdomsopprør. Vi måtte flykte fra de harde realitetene, og som den sunne ungdommen vi er, gikk vi hjem og lagde musikk om hasj, i stedet for å røyke hasj, tilføyer Ole Olava.

Podcast, fake news og satire

I tillegg til å produsere en haug med sanger, driver guttene med mye annet innen media. Det nyeste prosjektet er en podcast med tittelen «Dagsnytt 18 år», som skal bidra til å undervise den oppvoksende generasjonen.

– Det er vårt samfunnsoppdrag å oppdra barna, og det skal vi gjøre gjennom lett forståelig samfunnsanalyse med virkemidlene humor og musikk.

I tillegg til å skulle underholde på radio, planlegger guttene nye prosjekter.

– Vi bygger opp mange forskjellige konsepter. Vi har ingen strategiplan, men det er også på en måte vår strategiplan. Ole er full av kreative ideer og jeg er det kommersielle hodet. Vi jobber blant annet med video, foto og satire, forklarer Trond Seriøs.

Både i podcasten og i flere av sangene sine tar de for seg politiske spørsmål. Selv er de usikker på hvor i politikken de hører hjemme.

– Vi er langt ute på siden i norsk politikk, vi vet bare ikke hvilken side.