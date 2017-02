Kakefest etter fjerning av nattakst

INGEN PEPPER. Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø er fornøyd med kake fra VT-leder Sverre Hartveit og ønsker å fortsette den gode dialogen med VT. FOTO: TORE H. THIESEN.

Fra og med i morgen fjernes nattaksten i Hordaland, i tillegg til at aldersgrensen på ungdomsbillettene heves. Derfor ønsket VT-lederen å gjøre ekstra stas på fylkesordføreren.

I november ble det kjent at nattaksten skal fjernes i Hordaland. Det betyr at du fra og med i morgen kan bruke periodebilletten din, også på nattestid.

I forrige uke ble det også kjent at aldersgrensen for å kunne kjøpe ungdomsbillett ble hevet fra 20 til 21 år.

Overrakte kake til fylkesordføreren

I dag dro leder av Velferdstinget i Bergen (VT), Sverre Hartveit til fylkeskommunen for å overrekke en kake til fungerende fylkesordfører Pål Kårbø (KrF). Dette var en takk for arbeidet som er gjort for studentene.

– Nattaksten fjernes og aldersgruppen som får ungdomsbillett øker. Derfor ønsket vi å ta med en kake for å takke fylkeskommunen.

Kårbø forteller at det kjekt å få kake, noe som er sjelden kost på kontoret.

– Som regel er det bare pepper vi får, så det er kjekt å bli fulgt opp og få ros for det positive vi gjør, forteller han muntert.

– Blir tryggere å komme seg hjem

– Nattaksten i Bergen har vært et stort problem for studenter. Med den stramme studentøkonomien kunne studenter bli nødt til å bruke andre måter å komme seg hjem på, som å gå hjem lange og ubehagelige strekninger, sier Hartveit.

Kårbø forteller at det var bred enighet blant seks partier om å få fjernet nattaksten, og at det er viktig å få ned reisekostnadene i tillegg til å få folk trygt hjem på nattestid.

Ønsker studentrabatt til alle studenter

Hartveit forteller at han også benyttet anledningen til å komme med et par utfordringer til fylkesordføreren.

– Vi ønsker å inkludere samtlige studenter i studentprisene på kollektivtransport. 25 prosent av studentene er nå over 31 år, og denne ordningen føles derfor litt utdatert. I tillegg ønsker vi en økning på studentrabatt fra 40 til 50 prosent.

Fungerende fylkesordfører Kårbø forteller at de er positive til nye saker og samtaler med VT, men at han ikke kan love alle studenter studentrabatt med det første.

– Vi er nå inne på prioritering, og alt har en kostnad. Jeg skulle gjerne lovet studentrabatt til alle nå, men det kan jeg ikke.